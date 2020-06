Assetto Corsa Competizione: Spielmodi im Trailer präsentiert

505 Games und Kunos Simulazioni haben mit einem neuen Trailer die verschiedenen Spielmodi der kommenden Konsolen-Fassung von „Assetto Corsa Competizione“ vorgestellt. Das neue Video könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

„Assetto Corsa Competizione“ erscheint am 23. Juni 2020 für PS4 und Xbox One. Als offizielles Spiel der GT World Challenge bietet das Rennspiel die Möglichkeit, in die Haut eines GT3-Fahrers zu schlüpfen. Die Spieler können im Multiplayer gegen andere Spieler fahren oder im offiziellen Meisterschafts-Modus.

Verschiedene Einzelspieler und Mehrspieler-Modi

Es gibt die Möglichkeit, die Fähigkeiten zu trainieren, um sie in verschiedenen Einzelspieler- und Multiplayer-Modi zum Einsatz zu bringen. Laut den Machern handelt es sich um die „herausfordernste GT3-Rennsimulation überhaupt“. In der Ankündigung wurden unter anderem bereits Endurance- und Spa-24-Stunden-Rennen bestätigt, die im Einzelspieler- als auch im Multiplayer-Modus gefahren werden können.



Auch wenn der Titel des Trailers mehr Informationen in Aussicht stellt, so bleiben die Macher dennoch sehr unspezifisch, was die einzelnen Spielmodi anbelangt. Immerhin können wir einige eindrucksvolle Spielszenen ansehen, die auf Basis der Unreal Engine 4 zum Leben erweckt werden.

Zum Thema: Assetto Corsa Competizione: Ankündigung für PS4 und Xbox One – Release-Termin, Trailer und Details

Vorbesteller des Titels erhalten kostenfreien Zugriff auf das Intercontinental GT Pack, das separat zum Preis von rund 15 Euro angeboten wird. Dieses Paket beinhaltet unter anderem vier Rennstrecken und zahlreiche weitere Inhalte. Das Spiel selbst wird zum Preis von rund 40 Euro angeboten.

