Batman: Neues Spiel von Warner Bros. Montreal näher als viele glauben – Gerücht

Laut einem aktuellen Gerücht steht die Ankündigung eines neuen "Batman"-Spiels, das sich bei Warner Bros. Montreal in Entwicklung befindet, kurz bevor. Das Spiel werde früher erscheinen, als viele glauben, heißt es ergänzend.

Es kursiert schon lange das Gerücht, dass Warner Bros. Montreal an einem neuen „Batman“-Spiel arbeitet. Vor einigen Monaten gab es sogar schon diverse Teaser und Hinweise, dass die Geheimorganisation „Court of Owls“ eine wichtige Rolle in dem Titel einnehmen könnte.

Außerdem besagen Insider-Meldungen, dass es mehrere spielbare Mitglieder der Bat-Familie in dem Titel geben wird. Insgesamt soll es sich bei dem neuen „Batman“-Spiel um ein Soft-Reboot der „Batman Arkham“-Reihe handeln. Ein direkter Story-Zusammenhang mit der vorherigen Reihe ist demnach nicht zu erwarten.

Neues Batman-Spiel wird bald angekündigt?

Im Mai erklärte das Studio auf Twitter, dass die Fans noch etwas mehr Geduld beweisen müssen, bevor das neue Projekt von Warner Bros. Montreal vorgestellt wird. Zunächst sollte eine Videoreihe starten, in der das Studio genauer vorgestellt wird. Seither ist jedoch nichts geschehen.



Ein aktuelles Gerücht deutet jedoch an, dass die Ankündigung und auch die Veröffentlichung des neuen „Batman“-Reboots früher stattfinden wird, als viele vermuten würden. Das Gerücht basiert auf der Aussage eines Beitrags von Gamereactor (via Gamingbolt) , in dem eine Vorschau auf erwartete Spiele gegeben wird.

Darin kommt der Autor auch auf ein noch unangekündigtes „Batman“-Spiel zu sprechen, das offenbar in den „nächsten paar Monaten“ angekündigt wird. Die Leute werden demnach überrascht sein, da es „früher erscheint, als viele denken würden“. Genauer ging der Autor nichts ins Details. Die Ausdrucksweise deutet aber an, dass er möglicherweise über Insider-Informationen verfügt.

Das Gerücht stimmt weitgehend mit den Aussagen von Bloombergs Jason Schreier (zuvor bei Kotaku) überein. Er sagte, dass das neue „Batman“-Spiel von Warner Bros. Montreal in der ursprünglich geplanten E3-Pressekonferenz angekündigt werden sollte. Das Event wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Die Ankündigung dürfte demnach wohl im Rahmen der E3-Ersatzevents in den kommenden Wochen vorgestellt werden.

