Call of Duty 2020: Nächster Teil mit einem wettbewerbsfähigen Multiplayer und Ranking-System?

Angeblich besprechen sich die Entwickler des neuen "Call of Duty" Ablegers mit Spielern aus der eSports-Szene, um den Multiplayer wettbewerbsfähiger zu machen. Auch von einem Ranking-System ist die Rede.

Der Multiplayer soll dieses Jahr wieder wettbewerbsfähiger werden.

Das Einzige, was wir bisher über das neue „Call of Duty“ wissen, ist der bestätigte Release für dieses Jahr. Seitdem sind die Fans fleißig am spekulieren und freuen sich über jeden Hinweis auf potentielle Neuerungen.

Genau das liefert uns jetzt der eSportler Chance „Maux“ Moncivaez. Der Amerikaner ist bereits seit fünf Jahren professioneller CoD-Spieler und gehört zu den Florida Mutineers, die in der Call of Duty League aktiv sind. In einem Beitrag auf Reddit, wo sich jemand über den Multiplayer des aktuellen Titels „Modern Warfare“ beschwert, schreibt der Profi-Spieler Folgendes: „Bleibt hoffnungsvoll, Leute. Die Entwickler bei Treyarch sind wirklich daran interessiert, das nächste Jahr zu einem großartigen Jahr für den Wettbewerb zu machen, und ich meine das zu 100 Prozent ernst“.

Etwas weiter unten fügt er hinzu, dass es ein Treffen mit den Entwicklern gab, um über die „Wettbewerbsphilosophie“ zu diskutieren. Dort stecke natürlich noch mehr dahinter und er wisse nicht einmal, ob er das überhaupt teilen durfte. Er wisse, dass einige Fans hoffnungslos sind, aber er möchte, dass sie sich als Community begeistern und sich hinter die Entwickler von Treyarch stellen.

Da sich Chance Moncivaez auf Reddit häufiger zu aktuellen Geschehnissen über „Call of Duty“ äußert, sind seine Aussagen als glaubwürdig einzustufen.

Multiplayer von „Modern Warfare“ in der Kritik

Trotz des großen Erfolges von „Modern Warfare“ haben besonders langjährige CoD-Spieler den Multiplayer oft kritisiert. Er sei zu sehr auf Anfänger ausgerichtet. Es wird nicht in Casual und Ranked-Matchmaking unterteilt und Ranglisten sucht man hier vergeblich. Stattdessen gilt für jeden Spieler das Skillbased Matchmaking, wodurch jeder Spieler gegen ungefähr gleich gute Spieler antritt. Außerdem gelten die Maps als unübersichtlich und verwinkelt, was das klassische „Run & Gun“ Gameplay der Spielereihe unterbindet.

Activison hat sich zu dieser Sache leider nicht geäußert. Sollten sich die Aussagen von Chance Moncivaez jedoch bewahrheiten, wird Activision dieses Jahr sicherlich viele Spieler zufriedenstellen können, die einen anspruchsvollen und eSport-tauglichen Online-Shooter erwarten.

