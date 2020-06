Cyberpunk 2077: Mehr als 1.000 NPCs mit handgemachten Tagesabläufen und weitere Infos

Das kommende Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ aus dem Hause CD Projekt RED wird ohne Zweifel eines der Highlights des Gaming-Jahres 2020. Noch bevor das Spiel im Rahmen des „Night City Wire“-Livestream-Events ausführlicher vorgestellt wird, erreichten uns weitere Details.

In einem aktuellen Podcast haben der Level Designer Miles Tost und der Senior Quest Designer Philipp Weber einige Details zum Spiel verraten. Einige der interessantesten Details des Gamestar-Podcasts wurden auf Reddit zusammengefasst.

Detaillierte Spielwelt, NPC-Tagesabläufe und mehr

Unter anderem ging es um einen allgemeinen Entwicklungssprung im Vergleich zu „The Witcher 3“, der unter anderem durch das Quest-System, individuelle Tagesabläufe von NPCs und ein detaillierteres Level-Design deutlich werden.



Die Open-World-Spielwelt Night City von „Cyberpunk 2077“ soll laut dem Level Designer Phillipp Weber extrem detailliert sein. Der Sprung von „The Witcher 3“ zu „Cyberpunk 2077“ sei vergleichbar mit dem Sprung des Level Designs von „The Witcher 2“ zum dritten Teil der Hexer-Reihe.

Im gleichen Atemzug wurde bestätigt, dass einige der nervigsten Elemente aus „The Witcher 3“ nicht mehr auftauchen werden. So werden Spieler auf der Karte nicht mehr mit unzähligen Fragezeichen-Markierungen konfrontiert, welche Loot- und Kampf-basierte Nebenmissionen markieren.

Mehr: Cyberpunk 2077: Rollenspiel befindet sich in finaler Entwicklungsphase

Der Detailreichtum der Welt wird zudem durch realistischer wirkende NPCs gesteigert. Die Spieler sollen in Night City mehr als 1.000 NPCs antreffen können, die einem individuellen Tagesablauf nachgehen, der von den Entwicklern von Hand festgelegt wurde. Im letzten Abenteuer des Hexers waren es hingegen nur einige ausgewählte Charaktere mit derart individuellen Tagesabläufen. Auch unwichtigere Charaktere sollen eigene Tagesroutinen verfolgen.

Weitere Details lieferten die Entwickler von CD Projekt RED zum Quest-System von „Cyberpunk 2077“. Im Vergleich zu „The Witcher 3“ wird es demnach bei jeder Mission etwa drei Mal so viele Möglichkeiten geben sie abzuschließen. Dabei haben die Entwickler auch immer berücksichtigt, was wohl das Dümmste oder Lächerlichste wäre, was ein Spieler tun könnte, um die Mission zum Abbruch zu bringen, damit sie auch in solchen Fällen zum Abschluss gebracht werden könnte.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Night City Wire verschoben – Neuer Termin steht

„Cyberpunk 2077“ wird am 17. September 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Das zuvor erwähnte „Night City Wire“-Event wird am 25. Juni 2020 stattfinden.

