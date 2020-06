Destiny 2: Saison der Ankunft startet heute – Neue Erweiterung „Jenseits des Lichts“ angekündigt

"Destiny 2" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie Bungie bekannt gab, startet in der Welt von „Destiny 2“ heute die sogenannte „Saison der Ankunft“. Fragmente der besiegten Allmacht brennen in diesem Event am Himmel.

Allerdings halten die Feierlichkeiten nicht lange an, da sich mysteriöse Pyramidenschiffe im System offenbaren. Eine verschleierte Nachricht tritt aus der Dunkelheit hervor. Eris und Zavala gehen der Frage nach, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Zu den neuen Inhalten der „Saison der Ankunft“ gehört der Prophezeiung-Dungeon, der ab dem 10. Juni 2020 um 2:00 Uhr in Angriff genommen werden kann. Hier führt der Weg der Spieler in eine andere Dimension.

Jenseits des Lichts – Die neue Erweiterung von Destiny 2

Ergänzend zum Start der „Saison der Ankunft“ kündigte Bungie heute die neueste Erweiterung zu „Destiny 2“ an, die den Namen „Jenseits des Lichts“ trägt und am 22. September 2020 veröffentlicht wird. Mit „The Witch Queen“ (2021) und „Lightfall“ (2022) sind übrigens noch zwei weitere Erweiterungen zu „Destiny 2“ geplant. Zu „Jenseits des Lichts“ führen die Entwickler von Bungie aus, dass eine neue Macht aus der alten Pyramide über Europas eisigem Grenzland geboren wird.

Darunter hat sich laut offiziellen Angaben ein dunkles Imperium erhoben, vereint unter dem Banner des Gefallenen-Kells der Dunkelheit, Eramis. Die Aufgabe der Spieler beziehungsweise Hüter besteht darin, dieses Imperium so schnell wie möglich zu vernichten. Auch wenn dies bedeutet, dass die Spieler die Dunkelheit selbst nutzen müssen.

Zum Thema: Destiny 2: Umsetzungen für PS5 & Xbox Series X bestätigt

„Während sich die neue Bedrohung abzeichnet, entsteht auch eine neue, mysteriöse Macht – Stasis. Verwurzelt in Dunkelheit werden Hüter diese neue, elementare Kraft neben Arkus, Solar und Leere handhaben, um das Schlachtfeld zu dominieren. Titanen, Warlocks und Jäger nutzen Stasis je auf unterschiedliche Weise, indem sie Feinde durch Stasis-Felder verlangsamen, sie mit zerstörerischer Macht umschließen und zerschmettern“, so Bungie abschließend.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „Jenseits des Lichts“. „Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Destiny 2