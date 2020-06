Naughty Dog: The Last of Us Part 3 als nächstes Spiel? Statement von Neil Druckmann

"The Last of Us Part 2" steht kurz vor der Veröffentlichung, was die Frage nach dem nächsten Spiel von Naughty Dog aufkommen ließ. Auch Naughty Dogs Neil Druckmann macht sich Gedanken und brachte in einem Interview gar "The Last of Us Part 3" ins Gespräch.

Zunächst könnt ihr erleben, wie "The Last of Us Part 2" endet.

Die großen Jahre der PS4 nähern sich dem Ende. Doch vor dem Start der neuen Konsolengeneration, der gegen Ende des Jahres vollzogen wird, erwartet euch auf der in die Jahre gekommenen Current-Gen-Konsole noch das eine oder andere Highlight. Dazu zählt unter anderem das Naughty Dog-Adventure „The Last of Us Part 2“.

Doch was werden wir als nächstes auf dem Studio sehen, das zuvor populäre Marken wie „Uncharted“ hervorbrachte? Eine Fortsetzung der Nathan Drake-Abenteuer solltet ihr nicht unbedingt erwarten. Darauf deutet ein aktuelles Interview mit Neil Druckmann hin, der über die nächste Entwicklung nachdenkt und ein „The Last of Us Part 3“ nicht ausschließt.

„Während man anfängt, die Dinge abzuschließen, gibt es kreativ gesehen immer weniger Verantwortung. Und mein Verstand kann nicht anders, als an die nächste Sache zu denken. Also ja, die nächste Sache könnte ein Teil 3 sein, die nächste Sache könnte eine neue IP sein. Denkt daran, dass dies keineswegs eine offizielle Bestätigung ist“, so seine Worte.

Von Uncharted bis The Last of Us

Naughty Dog werkelte in den vergangenen Jahren vorrangig an den „Uncharted“- und „The Last of Us“-Serien. Zu den Projekten zählen:

2007: Uncharted: Drakes Schicksal (PS3)

2009: Uncharted 2: Among Thieves (PS3)

2011: Uncharted 3: Drake’s Deception (PS3)

2013: The Last of Us (PS3)

2014: The Last of Us: Left Behind (Addon, PS3)

2014: The Last of Us Remastered (PS4)

2016: Uncharted 4: A Thief’s End (PS4)

2017: Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

2020: The Last of Us: Part 2 (PS4)

Zum Thema

Aber auch an anderen Produktionen wie „Jak & Daxter Trilogy Edition“, „Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy“ und „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ legte das Team in den vergangenen Jahren Hand an.

Die Ursprünge des Unternehmens gehen in die 80er-Jahre zurück. Damals entstanden Apple-Spiele wie „Math Jam“ und „Dream Zone“. Der Durchbruch begann mit „Crash Bandicoot“ für die PlayStation. Seit 2001 gehört Naughty Dog zu Sony Computer Entertainment, das mittlerweile Sony Interactive Entertainment heißt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3