Okami: Ikumi Nakamura setzt sich für Fortsetzung ein – Pitch in Arbeit

Es scheint, dass ihr in absehbarer Zeit ein neues "Okami" in den Händen halten könnt. Ikumi Nakamura möchte dem Rechte-Inhaber Capcom etwas vorlegen, sobald sich die COVID-19-Pandemie ausreichend abgeschwächt hat.

"Okami" wird offenbar zurückkehren. Nur wann?

In den vergangenen Jahren keimte mehrfach das Gerücht auf, dass „Okami“ mit einem neuen Spiel zurückkehren wird. Doch auch wenn die Worte von Hideki Kamiya im vergangenen Jahr auf eine anstehende Ankündigung hindeuteten, ließ sich das Sequel bislang nicht blicken.

Inzwischen meldete sich Ikumi Nakamura, die zuletzt als Creative-Director an „Ghostwire Tokyo“ werkelte, nochmals zu Wort. Nachdem sie gefragt wurde, ob sie ein Traumprojekt habe, verwies sie auf „Okami“. Sie möchte dem Marken-Besitzer Capcom einen Pitch vorlegen wird, sobald sich die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie genügend abgeschwächt haben.

Hideki Kamiya soll wieder dabei sein

Laut der Aussage von Nakamura stehen die Chancen für eine Fortsetzung gar nicht schlecht, solange sie danach strebt. Essentiell sei es, dass die Mitglieder des ursprünglichen Teams wieder zusammengeführt werden können. In diesem Zusammenhang würde sie darauf bestehen, dass Hideki Kamiya erneut als Director in Erscheinung treten wird, wie schon beim Original. Ihr selbst sei es egal, welches Aufgabengebiet sie übernimmt.

Nakamura verwies schon im vergangenen Jahr auf einen neuen Teil. Damals erklärte sie auf Twitter: „Okami wird wiederkommen! Wir wollen eine Fortsetzung von Okami machen und die Fans freuen sich auch darauf. Ihr wollt Kamiyas Okami wiedersehen, oder? Ich möchte auch daran arbeiten!“

„Okami“ kam erstmals im Jahr 2006 für die PlayStation 2 auf den Markt. 2008 folgte eine Wii-Version, bevor 2012 die PlayStation 2 und 2017 die Plattformen PS4, Xbox One und PC an der Reihe waren. 2018 erschien die Switch-Version. Die Tests fielen sehr positiv aus. Um ein Beispiel zu nennen: Die PS4-Version, die ihr bei Amazon für rund 25 Euro erhaltet, kommt auf einen Metascore von 87. Unseren Test lest ihr hier.

