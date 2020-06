PS5: Termin des Online-Events bestätigt – Details zur technischen Umsetzung

Nachdem der neue Termin des großen PS5-Online-Events zunächst auf Twitch auftaucht, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt, dass das Event bereits in dieser Woche nachgeholt wird. Passend dazu nannte Sony Interactive Entertainment auch technische Details zum Ablauf des Events.

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Ursprünglich sollte schon in der vergangenen Woche ein großes Online-Event stattfinden, auf dem uns Sony Interactive Entertainment einen ersten ausführlichen Blick auf die Spiele der PlayStation 5 ermöglichen möchte.

Nachdem das Event aufgrund der aktuellen Entwicklung in den USA kurzfristig verschoben wurde, tauchte im Laufe des gestrigen Abends ein neuer Termin auf. Wie sich einer Werbeanzeige auf Twitch entnehmen ließ, soll das Event am Donnerstag, den 11. Juni 2020 um 22 Uhr unserer Zeit nachgeholt werden. Ein Termin, der in der Zwischenzeit auch von Sony Interactive Entertainment bestätigt wurde.

Stream in 1080p und 30 Bildern die Sekunde

Mit einem Blick auf die technische Umsetzung des Streams wurde ergänzt, dass dieser in der 1080p-Auflösung und in 30 Bildern die Sekunde zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass der Stream zum Online-Event mit „coolen Audio-Effekten versehen wurde“, die bei der Nutzung von Kopfhörern besonders gut zur Geltung kommen.

Zum Thema: PS5: Neues Gerücht – Zum Launch mit Gran Turismo, Horizon und mehr?

„Deshalb freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet. Die Spiele für PS5 sind die besten der Branche aus innovativen Studios auf der ganzen Welt. Studios, sowohl größer als auch kleiner, die neueren und etablierten, alle haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden“, hieß es weiter.

Wir sind natürlich live mit von der Partie und versorgen euch zeitnah mit allen wichtigen Details und Eindrücken zu den präsentierten PS5-Titeln.

Quelle: PlayStation Blog

