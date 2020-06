PS5 vs Xbox Series X: Entwickler werden Unterschiede ausgleichen

Sony ließ bisher nur einen Blick auf den neuen Controller werfen.

Zu den Vorteilen der PS5 zählt die äußerst flinke SSD. Sie kann nicht nur Ladezeiten minimieren. Auch ist sie dabei behilflich, Spielerfahrungen zu kreieren, die bisher nicht möglich waren. Das gilt nicht zuletzt für die Level-Gestaltung.

Die SSD der PlayStation 5 und das dazugehörige System stellen nicht nur die Speicherlösungen der heutigen PCs in den Schatten. Auch der Xbox Series X ist die neue Konsole von Sony in diesem Bereich einige Schritte voraus. Doch wie wirkt sich dieser Geschwindigkeitsvorteil in der Praxis aus? Darüber verlor Thomas Mahler, Gründer und Creative-Director der Moon Studios („Ori and the Will of the Wisps“), ein paar Worte.

Der kleinste gemeinsame Nenner

Mahler geht davon aus, dass im Großen und Ganzen eher First-Party-Spiele profitieren werden. Third-Party-Entwickler hingegen werden laut seiner Einschätzung eher bestrebt sein, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden.

„Ich wäre schockiert, wenn die meisten Third-Party-Entwickler ihre Spiele nicht nur für den kleinsten gemeinsamen Nenner entwickeln würden“, so Mahler in den ResetEra-Foren. „Ich meine, es gibt buchstäblich keine Chance, dass Level geändert werden, nur weil die PS5 sie schneller laden kann – einfach weil es viel zu teuer und arbeitsintensiv wäre, dies zu tun.“

Von den First-Party-Studios könnt ihr hingegen Spiele erwarten, die sich die Geschwindigkeit zunutze machen: „Die superschnelle PS5-SSD ist gut für First-Party-Entwickler geeignet. Aber es macht keinen wirtschaftlichen Sinn, ein Spiel stark an eine bestimmte Plattform anzupassen. Auf PCs und der Xbox muss man mit dem arbeiten, was sich dort befindet. Es sind also zwei Plattformen gegen eine.“

Entwickler werden Unterschiede ausgleichen

Ähnlich äußerte sich Microsofts William Stillwell, der derzeit das Mixed Reality-Programm verwaltet und früher als Xbox-Oberhaupt in Erscheinung trat. Im aktuellen Iron Lords Podcast wurde die PS5-SSD angesprochen, die schneller als die der Xbox Series X ist.

Laut Stillwell habe Sony eine beeindruckende Hardware in der Pipeline. Doch vertraut er darauf, dass die Entwickler die Unterschiede zwischen beiden herausfinden und irgendwie umgehen werden.

„Damit meine ich zwei Dinge. Erstens verstehe ich, dass es ein Marketing- und ein Vorteilspunkt ist. Und ich glaube, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass wir wirklich beeindruckt sind von dem, was sie mit der Architektur gemacht haben. Ich denke, dass sie in der Lage sein werden, wirklich coole Sachen damit anzustellen“, so der Mann.

Zum Thema

Im selben Atemzug betonte Stillwell aber auch, dass sich die Third-Party-Entwickler etwas einfallen lassen werden, da sie ihre Spiele auf beiden Plattformen verkaufen möchten. „Das werden also die Tricks und Techniken sein“, so seine Worte, bevor er darauf verwies, dass auch die Xbox Series X gewisse Vorteile hat. „Ich weiß noch nicht, wie sie es angehen werden. Aber sie werden lernen, es zu adressieren. Und sie werden Wege finden, um es zu umgehen.“

Erscheinen werden die neuen Konsolen gegen Ende des Jahres. Am kommenden Donnerstag kommt es zu einer Vorstellung von PS5-Spielen.

