Rainbow Six Siege: In den kommenden Tagen kostenlos spielbar – Trailer & Details

Wie Ubisoft bekannt gab, kann der Taktik-Shooter "Rainbow Six Siege" in den kommenden Tagen kostenlos gespielt werden. Wer sich anschließend zum Kauf der Vollversion entschließen sollte, kann seine Fortschritte übernehmen.

"Rainbow Six Siege" kann in den nächsten Tagen kostenlos gespielt werden.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, kündigten die Verantwortlichen von Ubisoft eine weitere Gratis-Trial zu „Rainbow Six Siege“ an.

Das kostenlose Test-Event wird auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 ins Rennen geschickt und vom 11. bis zum 15. Juni 2020 zur Verfügung gestellt. Im Zuge der kostenlosen Trial-Version zu „Rainbow Six Siege“ erhalten die Spieler Zugriff auf alle Maps, Modi und 20 Legacy-Operatoren. Wer nach der Gratis-Trial die Vollversion erwirbt, kann seine errungenen Fortschritte nahtlos übertragen.

Extras für alle Spieler von The Division 2

Weiter heißt es, dass alle Spieler, die das Action-Rollenspiel „The Division 2“ ihr Eigen nennen, und an der Gratis-Trial von „Rainbow Six Siege“ teilnehmen, exklusive Extras in Form eines fünfteiligen Thermite-Outfit für ihren Agenten in The Division 2 freischalten können. Spieler von „The Division 2“, die „Rainbow Six Siege“ nicht besitzen oder an keinem vorherigen kostenlosen Wochenende teilgenommen haben, können diese Belohnung an diesem Wochenende freischalten.

„Rainbow Six Siege-Spieler, die The Division 2 besitzen, können diese Belohnung bereits im Ubisoft Club einlösen. Außerdem können Spieler von Rainbow Six Siege weiterhin das Ela The Division 2-Set verdienen, indem sie die kostenlose Probeversion oder die Komplettversion von The Division 2 spielen“, führt Ubisoft aus.

„Rainbow Six Siege“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

