Streets of Rage 4: Großer Balance-Patch und weitere Neuerungen

Nachdem sich der Brawler "Streets of Rage 4" als Erfolg erwiesen hat, bestätigten die Entwickler, dass sie an weiteren Neuerungen für das Spiel arbeiten. Als erstes soll ein großer Balance-Patch zur Verfügung gestellt werden.

Das im April veröffentlichte „Streets of Rage 4“ war für die Studios Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games ein großer Erfolg, der Segas klassische Brawler-Reihe fortgesetzt hat. Die Entwickler wollen den Spielern demnächst offenbar noch mehr Inhalte liefern, damit sie länger Spaß am Spiel haben können.

So habe man derzeit bereits einige Pläne, diverse Dinge zu ergänzen, die weitgehend auf dem Spieler-Feedback basieren. Die Macher betrachten, wie die Spieler „Streets of Rage 4“ spielen und werden darauf aufbauen. Zudem sollen die größten Wünsche der Community berücksichtigt werden.

Großer Balance-Patch und mehr

Als erstes soll jedoch schon bald ein umfangreicher Balance-Patch zur Verfügung gestellt werden. Im Interview mit MP1st haben die Guard Crush Games Entwickler Cyrille Lagarigue und Jordi Asensio einige Details über ihre Pläne verraten.

Der Game Programmer und Designer Cyrille Lagarigue bestätigte, dass man schon seit einiger Zeit darüber nachdenkt, neue Inhalte zu liefern. Weiter sagte er: „Jetzt, da das Spiel veröffentlicht ist, überlegen wir, wie die Leute das Spiel spielen und wie das Feedback der Community in sozialen Netzwerken aussieht, und passen unsere Pläne an, um potenzielle zusätzliche Inhalte auf das auszurichten, was die Leute anscheinend am meisten wollen.“

Der Game Designer Jordi Asensio ergänzte, dass sich bereits ein Balance-Patch in Entwicklung befindet: „Ich lausche dem Feedback der Spieler und schaue mir jeden Tag Livestreams an. Wir werden Patches erstellen, die die meisten dieser Rückmeldungen berücksichtigen. Wir arbeiten bereits an einem großen Balance-Patch, während wir sprechen.“

Genauere Details über mögliche Zusatzinhalte oder neue Features haben die Entwickler aber noch nicht verraten. Es scheint aber klar zu sein, dass sich die Fans noch auf einige Neuigkeiten gefasst machen können.

