Destiny 2: Entwicklungsstudio kündigt Aufräumaktion an

Bungie kündigt an, dass im Online-Shooter "Destiny 2" gründlich ausgemistet werden soll. Dazu ruft das Entwicklerteam den sogenannten "Destiny Content Vault" ins Leben.

Im Destiny Content Vault werden zukünftig alte Inhalte landen, die von den Spielern nicht mehr genutzt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass das Spiel durch zu viele Inhalte überfüllt wird. Gleichzeitig wird Platz für Neue Inhalte geschaffen. Man kann es sich sozusagen als digitales Archiv vorstellen.

Da Bungie plant, den Online-Shooter noch Jahre lang mit neuen Inhalten zu versorgen, ist dieses Projekt absolut sinnvoll. Wenn ein Spiel immer wieder um neue Inhalte erweitert wird, kann es nicht mehr effektiv aktualisiert werden und es besteht die Gefahr, dass vermehrt Bugs auftreten.

Um zu beurteilen, welche Inhalte dort landen, schauen sich die Entwickler genau an, wie oft sie in den letzten Monaten verwendet wurden. Anschließend werden sie aus dem Spiel genommen und im Destiny Content Vault aufbewahrt.

Ihr müsst also damit rechnen, dass zukünftig aktuell verfügbare Schauplätze und sonstige Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Luke Smith, Game Director bei Bungie, deutete bereits an, dass der Planet „Titan“ herausgenommen wird.

Die Inhalte werden aber nicht vollständig entfernt. Deswegen besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie in Zukunft den Weg zurück ins Spiel finden.

Kehren Spielinhalte aus dem ersten Teil zurück?

Das betrifft auch Spielinhalte aus dem ersten Teil. Es ist fest davon auszugehen, dass klassische Inhalte zurückkehren, die vor allem bei Fans der ersten Stunde beliebt sind.

Mit der ersten Inhaltsbereinigung könnt ihr am 22. September rechnen. Luke Smith sagte dazu Folgendes: „Jedes Jahr, wenn ein neues Erweiterungsset herauskommt, werden Dinge verschwinden.“ Ein Addon mit dem Namen „Jenseits des Lichts“ wurde gestern angekündigt, das am 22. September erscheinen soll – am gleichen Tag wie der Destiny Content Vault.

Generell können sich die Fans von „Destiny 2“ momentan nicht über ausbleibenden Content beklagen. Erst gestern startete die neue Season, die zahlreiche Neuerungen mit sich bringt.

