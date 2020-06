Destiny 2: Mit 60FPS auf PS5 & Xbox Series X – Unterstützung von Crossplay bestätigt

Wie Bungie bekannt gab, wird "Destiny 2" auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X sowohl die 4K-Auflösung als auch eine Darstellung in 60FPS unterstützen. Darüber hinaus arbeitet Bungie derzeit an einer Unterstützung des Crossplay-Features.

"Destiny 2" findet den Weg auf die Next-Generation-Konsolen.

Vor wenigen Wochen bestätigten die Entwickler von Bungie bereits, dass der hauseigene Multiplayer-Shooter „Destiny 2“ für die Xbox Series X und die PlayStation 5 umgesetzt wird.

Ergänzend dazu verlor das Studio in einem aktuellen Statement ein paar Worte über die technische Umsetzung der Next-Generation-Version. Wie es heißt, dürfen sich „Destiny 2“-Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X zum einen über die Unterstützung der 4K-Auflösung freuen. Darüber hinaus wird der Multiplayer-Shooter auf den Konsolen der neuen Generation in stabilen 60 Bildern die Sekunde dargestellt.

Kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels

Weiter heißt es, dass „Destiny 2“ auf der Xbox Series X das sogenannte Smart-Delivery-Feature unterstützen wird. Somit erhalten Käufer und Besitzer des Spiels automatisch Zugriff auf die beste Version von „Destiny 2“. Doch auch wer den Titel für die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, darf sich auf ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version freuen.

Abschließend kündigte Bungie an, dass hinter den Kulissen an einer Crossplay-Unterstützung für „Destiny 2“ gearbeitet wird. Mit der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One, der Xbox Series X, dem PC sowie Googles Streaming-Dienst Stadia deckt die Crossplay-Komponente alle Plattformen, auf denen „Destiny 2“ zukünftig erhältlich sein wird, ab.

Allerdings werden sich die Spieler noch ein wenig gedulden müssen, bis sie sich mit Nutzern auf anderen Plattformen in das Getümmel stürzen können. Laut Bungie ist der Start der Crossplay-Unterstützung nämlich erst für das Jahr 2021 vorgesehen. Bereits zum Launch der Next-Generation-Konsolen wird es PS4- und PS5-Spielern sowie Xbox One- und Xbox Series X-Spielern ermöglicht, zusammen zu spielen.

