PlayStation: Patent übernimmt den Spieler, wenn er ein Online-Match verlässt

Sony hat in den letzten Monaten zahlreiche Patente angemeldet.

Das neue Patent soll die Spieleraktionen aufzeichnen, die im Anschluss abgespielt werden können, falls es notwendig ist. Dies soll geschehen, wenn der Spieler ohne triftigen Grund eine Online-Partie verlässt. Wie es bei Patenten üblich ist, wurde keine bestimmte Plattform erwähnt.

Trotzdem handelt es sich um eine interessante Technologie, die durchaus Potenzial hätte. In gängigen Online-Shootern wie „Call of Duty“ passiert es nicht selten, dass man ein Match in Unterzahl beendet. Wenn ein Spieler in einem Online-Spiel einfach das Match verlässt oder die Verbindung abbricht, kann er von einem Bot weitergesteuert werden. Durch die Aufnahme des Gameplays versucht der Bot, den Spielstil so genau wie möglich zu simulieren.

Computergesteuerte Gegner kommen auch heute schon in Multiplayer-Titeln wie „Fortnite“ vor, aber noch können sie es nicht mit menschlichen Gegnern aufnehmen. Ihr Spielverhalten ist leicht vorhersehbar, weshalb dem Spieler schnell klar ist, dass es sich um einen Bot handelt.

In letzter Zeit wurden bereits unzählige Patente von Sony angemeldet, darunter ein Spoiler-Blocker und ein System für Hilfestellungen im Spiel. Es ist allerdings nicht bekannt, ob diese neue Technologie bei der neuen PlayStation 5 verwendet wird. Eventuell erfahren wir auf dem morgen stattfindenden PS5-Event mehr.

Die technischen Daten des Patents findet ihr hier.

