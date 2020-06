The Last of Us Part 2: Naughty Dog über gestrichene Inhalte – Offizieller Launch-Trailer steht bereit

Wie Naughty Dog kurz vor dem Release von "The Last of Us: Part 2" verriet, mussten verschiedene Inhalte, die sich in Arbeit befanden, aus dem Spiel entfernt werden. Die entsprechenden Entscheidungen fielen dem Studio laut eigenen Angaben keineswegs leicht. Ergänzend zu diesen Aussagen steht der offizielle Launch-Trailer zu "The Last of Us: Part 2" bereit.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

In wenigen Tagen wird das postapokalyptische Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ endlich das Licht der Welt erblicken.

In den vergangenen Tagen erreichte uns bereits die Meldung, dass die Spieler je nach Vorgehensweise 25 bis 35 Stunden benötigen könnten, um den Titel zu beenden. Ergänzend dazu sprach Co-Autorin Halley Gross in einem Interview über die Arbeiten an „The Last of Us: Part 2“ und wies darauf hin, dass im Laufe der Entwicklung zahlreiche Inhalte gestrichen beziehungsweise entfernt wurden.

Co-Autorin spricht von einem schmerzhaften Prozess

Auch wenn wir es hier mit einem ganz normalen Vorgang einer Entwicklung zu tun haben, sprach Gross von einem schmerzhaften Prozess für die kreativen Köpfe von Naughty Dog. „Wir haben ein riesiges Studio mit vielen talentierten Leuten, die großartige Ideen haben. Und wir mussten darüber entscheiden, welche im Spiel bleiben werden und in die Geschichte passen oder welche davon abweichen“, so Gross weiter.

„Alles musste dem zentralen Thema entsprechen. Der schwierigste Teil war das Herausschneiden der Inhalte, da es viele Dinge gab, die es nicht in das finale Spiel schafften“, führte Gross aus. Die finale Entscheidung bei der Streichung von Inhalten traf übrigens niemand geringeres als Creative-Director Neil Druckmann selbst.

„The Last of Us: Part 2“ wird ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein. Zur Einstimmung steht ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer bereit.

