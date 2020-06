DiRT 5: Entwicklung mit Next-Gen-SSD ist „unglaublich“, sagt Codemasters Technical Director

Auch wenn es einige Unterschiede zwischen den kommenden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft gibt, so ist klar, dass es wichtige Gemeinsamkeiten gibt. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X bieten deutlich mehr Rechenleistung als ihre Vorgänger und beide Plattformen bieten neuartige SSD-Technologien, die über das hinausgehen, was im PC-Bereich üblich ist.

In dieser Hinsicht gibt es auch an der SSD der Xbox Series X nichts schlecht zu rechen, auch wenn diese nur halb so schnell ist wie die SSD der PS5. Codemasters hat im Rahmen der Entwicklung der Next-Gen-Version von „DiRT 5“ bereits einige Erfahrungen sammeln können und zeigt sich begeistert.

Im Gespräch mit der offiziellen Xbox-Seite (via gamingbolt) sprach der für „DiRT 5“ verantwortliche Technical Director David Springate über die Next-Gen-Entwicklung. Die wichtigste Weiterentwicklung sei laut seiner Ansicht die SSD, da sie Ladebildschirme fast vollständig aus dem Spiel verschwinden lässt, erklärte der Entwickler.

Keine Ladebildschirme im Weg

„Offensichtlich ist dieses SSD-Laufwerk unglaublich. Es ist nicht wie eine SSD im PC, es ist mehr als das. In der Lage zu sein, Daten so lächerlich schnell zu laden, ist nicht nur wirklich beeindruckend, sondern als Entwickler auch sehr interessant. Für DiRT 5 werden wir in der Lage sein, superschnell in Rennen einzusteigen“, bestätigte er.

„Das bedeutet, dass keine Ladebildschirme im Weg stehen, kein Trödeln, kein Blick auf mein Telefon, das bedeutet, dass die Action nonstop sein wird“, sagte Springate. „Ich bin wirklich gespannt, wie diese Technologie das Gesicht der Videospiele in Zukunft verändern wird, denn ich glaube fest, dass sie das wird.“

Zum Thema: DiRT 5: 130 Events und mehr – Frische Details zum Karriere-Modus

Dass der Entwickler im Gespräch mit der Xbox-Seite natürlich über die kommende Xbox spricht, dürfte klar sein. Allerdings wird die PS5 speziell hinsichtlich der SSD und den Ladezeiten nicht hinter der Xbox Series X hinterherhängen.

„DiRT 5“ wird für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC und Stadia entwickelt. Ein offizieller Releasetermin steht noch nicht fest.

