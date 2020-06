PS5 Event: Gerüchte zu Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill, Resident Evil 8 und Call of Duty

Zum bevorstehenden PS5-Event sind ein paar Last-Minute-Gerüchte eingetroffen. Den Spekulationen zufolge könnten Spiele wie "Horizon Zero Dawn 2" und "Resident Evil 8" dabei sein. "Silent Hill" und das neue "Call of Duty" gelten als nicht so sicher.

Heute Abend sind wir alle schlauer.

In wenigen Stunden startet das große PS5-Event, in dessen Rahmen zahlreiche Next-Gen-Spiele vorgestellt werden. Im Vorfeld wurde die Gerüchteküche noch einmal kräftig angeheizt, was Gerüchte zu bevorstehenden Präsentationen mit einschließt. Über ein mögliches „Gran Turismo 7“ berichteten wir bereits. Doch auch Hinweise zu anderen großen Marken trafen inzwischen ein.

Horizon Zero Dawn 2

Eines der genannten Gerüchte betrifft ein neues „Horizon Zero Dawn“. Schon im April dieses Jahres berichteten wir darüber, dass Sony Interactive Entertainment angeblich eine Trilogie beauftragt hat. Auch soll die Entwicklung von „Horizon Zero Dawn 2“ kurz nach dem Launch des ersten Spiels in die Wege geleitet worden sein.

Heute kam das Sequel nochmals ins Gespräch. Joris de Man, der Komponist von „Horizon Zero Dawn“, widmete sich in einem Tweet dem heutigen PS5-Event und kommentierte es mit den folgenden Worten: „Aufredend! Ich frage mich, was sie heute zeigen werden… :)“ Viele Fans glauben aufgrund der Formulierung und der Nutzung des Smileys, dass der Komponist recht schelmisch auf „Horizon Zero Dawn 2“ aufmerksam macht.

Excited! Wonder what they will be showing today…..:) https://t.co/FPxx7tjh8y — Joris de Man (@jorisdemanmusic) June 11, 2020

Resident Evil 8 und Silent Hill

Vielleicht habt ihr die Gerüchte der vergangenen Monate mitgezahlt? Die unbestätigten Meldungen zu „Resident Evil 8“ und „Silent Hill“ häuften sich zunehmend. Heute kam ein weiteres Gerücht hinzu.

Der recht bekannte Leaker und Insider „AestheticGamer“ (aka „Dusk Golem“) hat offenbar kaum Zweifel daran, dass „Resident Evil 8“ auf dem heutigen PS5-Event ab 22 Uhr vorgestellt wird. Darauf verwies er in einem Tweet, der vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde: „Ich bin sehr sicher, dass Resident Evil 8 bei der Veranstaltung dabei sein wird.“ Laut seiner Aussage sei es jetzt an der Zeit.

Weniger sicher ist er in Bezug auf „Silent Hill“, das angeblich exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wird: „Im Fall von Silent Hill bin ich positiver gestimmt als jemals zuvor. Doch ich kann es nicht mit derselben Gewissheit sagen“, so seine Worte.

Call of Duty 2020

Auch zum neuen „Call of Duty“ häufen sich die Gerüchte. Fest steht zunächst einmal, dass in diesem Jahr ein neuer Teil der populären Shooter-Reihe auf den Markt kommen wird. Mehr offizielle Details gibt es im Grunde nicht.

Jüngsten Gerüchten zufolge könnte der neue Teil etwas mit „Black Ops“ und dem Kalten Krieg zu tun haben. Vietnam war beispielsweise als Setting im Gespräch. Auch über ein „Call of Duty Black Ops: Cold War“ konnten wir berichten. Bestätigt ist davon nichts. Letztendlich ist die Frage offen, ob der Titel am heutigen Abend während des großen PS5-Events enthüllt wird.

Die Leute hinter dem Twitter-Channel „ModernWarzone“ glauben nicht daran. Von einer angeblich zuverlässigen Quelle möchte man erfahren haben, dass „Call of Duty 2020“ nicht auf dem PS5-Event vorgestellt wird. Stattdessen soll der Shooter – wie es bei der Reihe nicht unüblich ist – ein eigenes Live-Event bekommen.

Sämtliche neuen PS5-Infos bekommt ihr heute Abend auf PLAY3.de: Wie gewohnt werden wir live berichten und alle wichtigen News, Ankündigungen und Videos im Newsstream verarbeiten. Ab 22 Uhr könnt ihr das Event live bei uns verfolgen

