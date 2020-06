The Dark Pictures – Little Hope: Release aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben

"The Dark Pictures: Little Hope" wird die angedachte Veröffentlichung im Sommer verpassen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Titel in den Herbst verschoben.

Bis Herbst 2020 müsst ihr euch gedulden.

Pete Samuels, der CEO von Supermassive Games, hat heute mitgeteilt, dass der Release von „The Dark Pictures: Little Hope“ in den Herbst 2020 verschoben wurde. Vorherigen Planungen zufolge sollte der Titel bereits im Sommer veröffentlicht werden.

COVID 19 als Auslöser der Verschiebung

Auch bei der Verschiebung von „The Dark Pictures: Little Hope“ spielt das Coronavirus eine große Rolle. Das Statement von Samuels beginnt entsprechend mit den folgenden Worten: „Unsere Branche und die ganze Welt sahen sich in den letzten Monaten mit einer beispiellosen Situation konfrontiert. Seit der COVID-19-Krise beginnend im März haben wir bei Supermassive Games unser 200-köpfiges Team von zu Hause aus arbeiten lassen. Unsere Priorität war und ist die Sicherheit unseres Teams.“

Letztendlich habe sich das gesamte Team dazu verpflichtet, die bestmöglichen Spiele zu liefern. „In diesem Sinne bleibt es mir überlassen, die unglückliche Ankündigung zu machen, dass sich Little Hope über die zuvor angekündigte Veröffentlichung im Sommer hinaus verzögern wird“, betont Samuels weiter.

Die Priorität liege momentan darin, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Und dazu gehören nicht zuletzt externe Schauspieler und das Personal, auf deren Talente das Unternehmen angewiesen sei. „Wir werden weiterhin die Ratschläge von Regierungs- und Industriegremien befolgen und nur dann in die Entwicklung einsteigen, wenn diese Ratschläge darauf hindeuten, dass es sicher ist, dies zu tun“, so die abschließenden Worte.

Wie in „Man of Medan“ warten in „Little Hope“ zahlreiche verschiedene Storylines auf euch. Als Spieler könnt ihr darauf mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss nehmen. Auch die kooperative Mehrspieler-Komponente aus „Man of Medan“ feiert ein Comeback.

