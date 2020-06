Werewolf The Apocalypse – Earthblood: Stimmungsvoller Cinematic-Trailer – Details in Kürze

In einem frisch veröffentlichten Cinematic-Trailer zu "Werewolf: The Apocalypse - Earthblood" werdet ihr mit einigen Geschehnissen vertraut gemacht. Im kommenden Monat folgen weitere Informationen zum Action-RPG.

Neue Details gibt es im kommenden Monat.

Von „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ haben wir nach der Ankündigung nicht mehr allzu viel gehört. Doch im Zuge des Summer of Gaming 2020 könnt ihr zumindest einen Blick auf einen neuen Cinematic-Trailer werfen. Wie gewohnt ist ein solcher Clip dabei behilflich, die richtige Stimmung aufkommen zu lassen. Doch Eindrücke vom Gameplay liefert er natürlich nicht. Anschauen könnt ihr euch das Cinematic-Video unterhalb dieser Zeilen.

Weitere Details im Juli

Auch mit weiteren Informationen zu „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ werdet ihr bald bedacht. Am Ende des Clips machen die Entwickler darauf aufmerksam, dass der Titel am 7. Juli 2020 im Zuge der Nacon Connect näher vorgestellt wird. Rund vier Wochen müsst ihr euch demnach noch gedulden.

Mit „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ erwartet euch eine Umsetzung des Rollenspiels als Action-RPG. Ihr schlüpft in die Rolle von Cahal, einem ehemals von seinem Clan verbannten Werwolf. Dieser kehrt zurück, um seinem gefährdeten Clan zu helfen. Zunächst gilt es allerdings, seine vernichtende Wut zu beherrschen.

Während seiner Mission muss Cahal eine wichtige Rolle im Großen Krieg der Garou gegen Pentex einnehmen. Das zuletzt genannte Unternehmen ist ein mächtiger Konzern, dessen Aktivitäten das Gleichgewicht der Natur stören.

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ wird für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Einen präzisen Release-Termin können wir euch noch nicht anbieten. Einen neuen Trailer hingegen schon. Hier ist er:

