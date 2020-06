Yakuza Like a Dragon: Entwickler stellen die westliche Version im neuen Video vor

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint 2020 im Westen.

Während die japanischen PlayStation 4-Besitzer bereits Anfang des Jahres mit „Yakuza: Like a Dragon“ bedacht wurden, werden wir uns noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Einen konkreten Releasetermin für den Westen bekam der Titel bisher nämlich nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass „Yakuza: Like a Dragon“ im Laufe des Jahres den Weg nach Europa beziehungsweise Nordamerika finden wird. Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, wurde ein umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht, in dem die Entwickler ausführlich auf die westliche Version eingehen.

Ein neues Kampfsystem und ein neuer Protagonist

In „Yakuza: Like a Dragon“ gehen die Entwickler von Sega gleich in mehreren Bereichen neue Wege. So wurde beispielsweise das Kampfsystem der vor allem in Japan ungemein erfolgreichen Serie gleich komplett umgekrempelt. Orientierten sich die bisherigen Ableger der Reihe in erster Linie an klassischen Brawlern, setzt „Yakuza: Like a Dragon“ auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, wie es in gängigen Japano-Rollenspielen üblich ist.

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf einen neuen Protagonisten freuen. Hierbei haben wir es mit Ichiban Kasuga zu tun, der sich auf einem persönlichen Rachefeldzug befindet. Verraten und dem Tod nahe zurückgelassen von dem Mann, dem er am meisten vertraute, bahnt sich Ichiban Kasuga den Weg zurück ins Leben und sucht nach Mittel und Wegen, Rache zu üben.

„Yakuza: Like a Dragon“ wird im Westen für die PS4, den PC, die Xbox One sowie die Xbox Series X erscheinen. Eine Umsetzung für die PS5 wurde bisher zwar nicht bestätigt, allerdings dürfte eine entsprechende Ankündigung sicherlich nur eine Frage der Zeit sein.

