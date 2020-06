Jett The Far Shore: Filmisches Action-Adventure lässt euch unbekannte Welt erkunden – Trailer und Bilder

In "Jett: The Far Shore" erkundet ihr einen fremden Planeten und versucht, die Zukunft eines Volkes in die Hand zu nehmen, das von der Vergessenheit bedroht ist.

Auch das filmische Action-Adventure „Jett: The Far Shore“ wurde für die PS5 angekündigt. Einen passenden Trailer und einige Bilder findet ihr weiter unten im Artikel.

Erkundet einen fremden Planeten

In „Jett: The Far Shore“ gelangt ihr im Rahmen einer interstellaren Expedition auf einen mythischen Meeresplaneten, wo ihr die Zukunft eines Volkes in die Hände nehmt, das von der Vergessenheit bedroht wird. Am Steuer eines ‚Jetts‘ kann die fremde Welt erkundet werden, um die Welt an geeigneten Plätzen zu betreten und mehr über das Volk dessen Situation herauszufinden.



Laut den Machern bietet der Titel eine „komplexe, systemische offene Welt, in der in fünf Akten eine „Geschichte von Mut, Verwunderung und Bedauern“ erzählt wird. Es wird von „monumentalen Momenten über entspanntes Erkunden und gelegentliche dramatische Situationen bis hin zu Augenblicken voll herzerwärmender Kameradschaft“ viel Abwechslung geboten.

Die Spieler müssen den Ursprung der sogenannten „Hymnwave“ erkunden, die das Volk als interstellare Einladung in den Himmel schickte, um nach Erlösung zu suchen. Im Spielverlauf müssen die Spieler mit knappen Ressourcen haushalten, vor Feinden fliehen und mit den riesigen „Kolos“ kämpfen. Der Trailer und die Bilder bieten einen kleinen Einblick.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Jett: The Far Shore