Project Athia: Autor von Star Wars Rogue One beteiligt

Mit "Project Athia" kündigte der japanische Publisher Square Enix am gestrigen Donnerstag einen neuen Titel an. Wie ergänzend zu dieser Ankündigung bekannt gegeben wurde, setzte das japanische Unternehmen bei der Gestaltung der Spielwelt auf prominente Unterstützung.

"Project Athia" erscheint unter anderem für die PS4 und die PS5.

Am gestrigen Donnerstag Abend stellte Sony Interactive Entertainment in Zusammenarbeit mit diversen Third-Party-Partnern die ersten Titel für die PlayStation 5 vor.

Unter diesen befand sich „Project Athia“, das aktuell beim japanischen Publisher Square Enix entsteht und uns in eine komplett neue Welt entführen wird. Wie ergänzend zur offiziellen Ankündigung verraten wurde, setzte Square Enix bei den Arbeiten an der Spielwelt der neuen Marke auf prominente Unterstützung.

Die Hardware der PS5 soll ausgereizt werden

Demnach war an der Gestaltung der Welt von „Project Athia“ ein Autorenteam aus Film, TV und Videospielen beteiligt, das von Gary Whitta geleitet wurde. Zuletzt machte Gary Whitta unter anderem als Autor von „Star Wars: Rogue One“ oder „The Book of Eli“ von sich reden. In der Welt der Videospiele hingegen war er an Werken wie „The Walking Dead“ von Telltale Games beteiligt.

Zu „Project Athia“ hieß es im Zuge der offiziellen Ankündigung: „Project Athia nimmt dich mit auf ein aufregendes und übernatürliches Abenteuer: voller Action und oft grotesk, heftig und furchteinflössend. Es soll genauso deine Reise wie die Reise der Protagonistin sein. Wir tun alles, um das aufregende Potenzial der PS5-Hardware für dieses Projekt voll auszuschöpfen. Obwohl heute nur ein kleiner Vorgeschmack war, werden wir bald noch mehr zeigen können und wir können es kaum erwarten, mehr über das Spiel zu erzählen.“

„Project Athia“ befindet sich für die PS4, die PS5 und den PC in Arbeit.

