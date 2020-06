PS5: Größenvergleich und Bilder zur horizontalen Aufstellung

Die PS5 kann horizontal und vertikal betrieben werden.

Sony machte gestern das Design der PS5 offiziell. Präsentiert wurde die Konsole zunächst in einer stehenden Position, was durchaus die Frage aufkommen ließ, ob die Hardware auch für den liegenden Einsatz geeignet ist. Um es kurz zu fassen: Ja, die PS5 kann auch horizontal positioniert werden.

Dennoch vermittelt die besondere Form der PS5-Konsole den Eindruck, dass sie eher für den stehenden Betrieb konstruiert und designt wurde. Hier stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss die Aufstellung auf die Lüftung hat. Wir erinnern uns: Vor allem die ersten Exemplare der PS4 Pro zählen nicht zu den leisesten Konsolen auf dem Markt.

Die Möglichkeit, die Konsole horizontal und vertikal aufzustellen, gehört seit der PS2 zu den Features der PlayStation-Konsolen. Bei der PS5 scheint der Standfuß bei beiden Varianten zum Einsatz zu kommen.

Auf Twitter machten es sich die ersten Spieler zur Aufgabe, die Größen der PS5 und Xbox Series X miteinander zu vergleichen. Dabei wurde deutlich, dass euch mit der neuen Sony-Hardware keine kleine Konsole erwartet. Sie ist zwar flacher als die Xbox Series X, aber deutlich höher.

+++ PS5: Design und Digital Edition enthüllt – Trailer und Bilder +++

Kein genauer Vergleich: Bei den Gegenüberstellungen der Konsolen ist zu beachten, dass die Schlitze der Disk-Laufwerke als Maßstab dienten. Ein millimetergenauer Größenvergleich erwartet euch somit nicht. Dennoch dürften die Größenverhältnisse grob passen:

I’ve done this about 4 times and I’m getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq

— EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020