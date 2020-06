The Last of Us Part 2: Der erwartete Hit? Internationale Testwertungen in der Übersicht

In der kommenden Woche wird "The Last of Us: Part 2" exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Dass wir uns auf ein weiteres Meisterwerk aus dem Hause Naughty Dog freuen dürfen, verdeutlichen die ersten internationalen Testwertungen.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird das postapokalyptische Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ Ende der kommenden Woche endlich das Licht der Welt erblicken.

Nachdem die Vorzeichen eigentlich schon seit langer Zeit auf einen weiteren Hit aus dem Hause Naughty Dog standen, sorgten die heute veröffentlichten Reviews der internationalen Fachpresse endgültig für Klarheit. Aktuell pendelt sich das neue Abenteuer von Elli auf der Online-Plattform Metacritic bei einer Durschnittswertung von 95 bis 96 Prozent ein.

Zum Thema: The Last of Us Part 2 im Test: Wie gut ist Naughty Dogs Endzeit-Abenteuer wirklich?

Gelobt werden vor allem die beeindruckende Inszenierung und die packende Handlung, mit der die Macher von Naughty Dog ein weiteres Mal unter Beweis stellten, dass sie zu den Meistern ihres Fachs gehören. Auch in unserem Test punktete „The Last of Us: Part 2“ und staubte beeindruckende 9.5 von 10 möglichen Punkten ab.

Weitere Details zu den Stärken des Titels entnehmt ihr den angehängte Reviews. „The Last of Us: Part 2“ wird am kommenden Freitag, den 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

The Last of Us: Part 2 – Internationale Testwertungen in der Übersicht

Die komplette Übersicht über alle weiteren Reviews findet ihr auf Metacritic.

