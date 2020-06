Pragmata: Extended-Trailer zum mysteriösen Capcom-Titel

Spätestens 2022 werden wir wissen, was Capcom für uns vorbereitet.

Zu den Spielen, die im Zuge des PS5-Reveal-Events angekündigt wurden, zählt Capcoms „Pragmata“. Vorgestellt wurde der Titel mit einem Trailer, der inzwischen in einer erweiterten Version vorliegt. Anschauen könnt ihr euch den Extended-Trailer, der einige weitere Szenen umfasst und somit mehr Kontext bietet, unterhalb dieser Zeilen.

Mysteriöse Szenen auf dem Time Square

Der Trailer, der auch von Hideo Kojima hätte stammen können, zeigt zunächst eine Person in einem Raumanzug, der auf dem Time Square in New York eintrifft. Im weiteren Verlauf schießt er eine Kapsel in die Luft, die ihm dabei behilflich ist, auf den Straßen die Ereignisse aus der Vergangenheit anzusehen. Dabei scheint es, dass das Artefakt eines Mädchens real wird.

Im weiteren Verlauf des Trailers geht es noch bizarrer zur Sache, denn plötzlich taucht eine Art Raumstation auf und beide werden in den Weltraum gezogen. Am Ende des Clips blicken der Astronaut und das Mädchen auf die Erde hinab und es folgt ein kurzer Dialog. Während die Stimme des Mädchens digitalisiert klingt, sind die Worte des Astronauten gut zu verstehen. Er antwortet: „Freiheit. Unsere Freiheit.“

Allzu viel ist zum Spiel bislang nicht bekannt. Fest steht allerdings: „Pragmata“ spielt in einer dystopischen nahen Zukunft auf dem Mond der Erde und begleitet euch laut Hersteller auf ein „unvergessliches Abenteuer, das von der nächsten Generation der Gaming-Hardware angetrieben wird.“

Auch interessant

Zudem betonte Capcom in der Ankündigung: „Unser Entwicklungsteam arbeitet hart an diesem brandneuen Spieltitel und nutzt dabei die neuen Technologien der nächsten Generation wie zum Beispiel Raytracing, um eine atemberaubende und fesselnde Sci-Fi-Szenerie wie nie zuvor zu erschaffen.“

„Pragmata“ wird im Jahr 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC erscheinen. Genauer wurde Capcom bislang nicht. Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Extended-Trailer anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Prgamata