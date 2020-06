Warhammer 40.000 – Mechanicus: Der Termin und frisches Gameplay zur Konsolen-Version

"Warhammer 40.000: Mechanicus" erscheint unter anderem für die PS4.

Zumindest auf dem PC wurde der Strategie-Titel „Warhammer 40.000: Mechanicus“ bereits im November des Jahres 2018 veröffentlicht.

Nachdem im vergangenen Monat bereits bestätigt wurde, dass „Warhammer 40.000: Mechanicus“ im Juli für die Konsolen erscheinen wird, bekam die Konsolen-Portierung im Zuge des Summer of Gaming einen finalen Releasetermin spendiert. Wie der verantwortliche Publisher Kasedo Games und die Entwickler der Bulwark Studios bekannt gaben, wird die Konsolen-Version von „Warhammer 40.000: Mechanicus“ am 17. Juli 2020 veröffentlicht.

Frische Spielszenen im neuen Video

Versorgt werden die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch. Begleitet wird die Enthüllung des finalen Releasetermins von einer mehrminütigen Gameplay-Demo, in der die kreativen Köpfe der Bulwark Studios über die Umsetzung auf die Konsolen und die Ziele, die mit der Portierung verfolgt wurden, sprachen. In „Warhammer 40.000: Mechanicus“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über die am weitesten fortgeschrittenen Truppen der Menschen im Imperium – den Adeptus Mechanicus.

Die Aufgabe der Spieler besteht darin, die Ressourcen zu verwalten, lange vergessene Technologien zu entdecken, taktische Operationen mit der Noosphere-Technologie zu planen und jede Bewegung deiner Tech-Priests zu überwachen.

„Jede deiner Entscheidungen hat Einfluss auf den Erfolg der Missionen, die noch vor dir liegen. Sie entscheiden das Schicksal deiner Truppen. Wähle deinen Weg weise – denn das Imperium verlässt sich auf dich“, so die Entwickler weiter.

