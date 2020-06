Divinity Original Sin 2: Kostenloser DLC „The Four Relics of Rivellon“ steht bereit – Trailer

Unter dem Namen "The Four Relics of Rivellon" steht ab sofort ein neuer Gratis-DLC zum Fantasy-Rollenspiel "Divinity: Original Sin 2" bereit. Geboten werden verschiedene Rüstungen, die in einem passenden Trailer vorgestellt werden.

"Divinity: Original Sin 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie die Entwickler der Larian Studios bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des Fantasy-Rollenspiels „Divinity: Original Sin 2“ auf allen Plattformen auf neue Inhalte freuen.

So steht unter dem Namen „The Four Relics of Rivellon“ ab sofort ein neuer DLC auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 und Nintendos Switch bereit. Wie es der Name des DLCs, der wie gehabt über das Hauptmenü von „Divinity: Original Sin 2“ aktiviert werden kann, bereits andeutet, finden vier neue Rüstungssets den Weg ins Spiel. Die Relikte sind über ganz Rivellon verstreut und warten nur darauf, vom Spieler gefunden zu werden.

Im Rahmen der entsprechenden Quests warten laut den Machern der Larian Studios unter anderem komplett neue Bosse wie untote Drachen, die das Durchhaltevermögen eurer Helden auf eine harte Probe stellen werden. Als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der besagten Quests erhaltet ihr vier neue Rüstungssets mit magischen Eigenschaften.

Anbei offizielle Details und ein Trailer zu den neuen Rüstungssets

Die neuen Rüstungssets im Detail

Captain Armour: Diese Rüstung kann die Gedanken von anderen dominieren. Jedes Teil verstärkt außerdem Glücksbringer, Überzeugungskraft und Handeln.

Vulture Armour: Eine leichte Rüstung, die dem Träger eines vollen Sets permanente geierartige Flügel verleiht. Das volle Set verstärkt außerdem den Schaden, der von erhöhter Position verursacht wird.

Contamination Armour: Ein uraltes Rüstungsset, das aus Magie erschaffen wurde, die seit langem als verschollen galt. Jedes Teil bringt Resistenz gegen Gift und das gesamte Set verleiht dem Träger Immunität gegen Gift, sowie die Fähigkeit, explodierende Sporen zu erschaffen, die Gegnern im Kampf Schaden zufügen.

Devourer Armour: Ein Rüstungsset, das den Träger fast unverletzlich macht. Während des Kampfes wird die Rüstung einen Gegner innerhalb der Reichweite markieren. Angriffe auf diesen Gegner können ihr Ziel nicht verfehlen und verursachen extra Schaden.

