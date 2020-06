F1 2020: My Team vorgestellt – Details und Trailer zum Fahrer-Management-Modus

In "F1 2020" könnt ihr euch auch als Manager beweisen.

Codemasters hat weiteres Videomaterial zu „F1 2020“ veröffentlicht. In den Fokus des Clips rückt “My Team”, das euch mit einem Fahrer-Management-Erlebnis konfrontiert.

Zunächst erstellt ihr in diesem Modus einen Fahrer und definiert eine einzigartige visuelle Identität samt Team-spezifischer Lackierung, Farbschema und Logo. Im Anschluss gilt es, einen Sponsor zu finden, der euch dabei behilflich ist, eure Boliden zu verbessern und einen zweiten Fahrer unter Vertrag zu nehmen.

Bis hin zur Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft

Anfangs startet ihr in „F1 2020“ in „My Team“ mit einer bescheidenen Ausstattung, habt wenige Ressourcen und eine begrenzte Ausrüstung. Im Verlauf verbessert ihr die Einrichtungen und entwickelt euch zu einem vollwertigen, professionellen F1-Team, das an der Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft teilnimmt.

„Vor der Enthüllung des neuen Wagens stellen sich Spieler der Presse, um Antworten zur Performance und zum Ausgang des nächsten Rennens zu geben“, so Codemasters in der heutigen Pressemeldung. Laut der Angabe des Unternehmens haben die Antworten einen direkten Einfluss auf die Kraft des Fahrzeugs. „Das Auto wird dann im Anschluss in einem cinematischen Trailer der Öffentlichkeit präsentiert“, heißt es weiter.

Zeit ist ein wichtiger Faktor:

Ein wichtiger Off-Track-Schwerpunkt ist die Leitung des Teams unter der Woche. Abhängig davon, wie ihr die verfügbare Zeit managt, einteilt und nutzt, wird das kommende Rennwochenende beeinflusst.

Die Zeit verwendet ihr, um die Aktivitäten des Personals zu verwalten, Gelder zu generieren und das Team motiviert zu halten. Die Timeline der Saison zeigt die bevorstehenden Ereignisse, die die Leistung steigern.

Teamaktivitäten können oft Vor- und Nachteile haben, sodass die Entsendung eines Fahrers ins Fitnesscamp einen Dominoeffekt haben könnte, wie etwa weniger Zeit für Sponsoren.

Zum Thema

Selbst erleben könnt ihr das Ganze schon bald: „F1 2020“ erscheint am 7. Juli 2020 in der „Schumacher-Deluxe-Edition“ und am 10. Juli 2020 in der „70 Jahre F1-Edition“ für PS4, Xbox One und PC. Vorbestellungen könnt ihr nachfolgend tätigen:

