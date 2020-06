Ghostrunner: Frische Spielszenen zur rasanten Cyberpunk-Action

Zum Start in die Woche zeigt sich der Action-Titel "Ghostrunner" in einem neuen Video. Geboten werden rasante Spielszenen aus dem Cyberpunk-Abenteuer.

"Ghostrunner" erscheint für die Konsolen und den PC.

Im Rahmen der Gamescom 2019 kündigten die Entwickler von One More Level mit dem Action-Titel „Ghostrunner“ ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Bei „Ghostrunner“ haben wir es mit einem Action-Titel zu tun, der aus der First-Person-Perspektive gespielt wird und sowohl mit seinem rasanten Kampfgeschehen als auch seinem stimmigen Cyberpunk-Setting punkten soll. Einen frischen Blick auf „Ghostrunner“ ermöglicht euch der frisch veröffentlichte Gameplay-Trailer, den One More Level in Zusammenarbeit mit dem Publisher All In! Games veröffetlichte.

Der Kampf der Menschheit um ihr Überleben

„Ghostrunner“ verfrachtet euch laut offiziellen Angaben in eine Welt, in der die Menschheit um ihr Überleben kämpft. Zur letzten Zuflucht der Menschheit entwickelte sich in Turm, der von Gewalt, Armut und Chaos zerrissen ist. In der Turmstadt nehmen die Spieler den Kampf gegen ihre Widersacher auf, entdecken die Geheimnisse der Spielwelt und gehen ihren Ursprüngen auf den Grund, um mächtig genug zu werden, um den sogenannten Schlüsselmeister herauszufordern.

„Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit, eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern“, so die Entwickler weiter.

„Ghostrunner“ erscheint in diesem Jahr für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4.

