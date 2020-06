Kingdom Hearts Melody of Memory: Rhythmus-Titel für die Konsolen geleakt?

"Kingdom Hearts: Melody of Memory" für die Konsolen in Arbeit?

Bis Ende August 2020 findet eine große Ankündigungs-Saison statt, in der der japanische Publisher Square Enix mehrere Enthüllungen zur „Kingdom Hearts“-Reihe vornehmen möchte.

Aktuellen Berichten zufolge dürfen sich die Fans der Reihe nicht nur auf die klassische Action-Rollenspiel-Kost der Reihe freuen. Stattdessen tauchte heute ein Logo zu einem bisher nicht offiziell angekündigten Titel auf, der unter dem Namen „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ ins Rennen geschickt werden soll. Wie es Name des Titels bereits andeutet, könnten wir es hier mit einem Rhythmus-Titel für die Konsolen zu tun haben.

Untermauert werden diese Annahmen von einer ersten als verlässlich geltenden Quelle. Wie Imran Khan von Kinda Funny berichtet, haben wir es bei „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ mit genau dem zu tun, was der Name des Spiels vermuten lässt: Ein Rhythmus- beziehungsweise Musik-Titel im „Kingdom Hearts“-Universum. Welche Plattformen mit dem Titel versorgt werden sollen, ist aktuell noch unklar.

Zum Thema: Kingdom Hearts: Zwei weitere Projekte in Arbeit – Ankündigung in Kürze?

Als wahrscheinliche Kandidaten gelten die PlayStation 4 und Nintendos Switch. Möglicherweise wird auch die Xbox One mit einer Umsetzung von „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ bedacht. Da eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung durch den verantwortlichen Publisher Square Enix noch auf sich warten lässt, sollten die aktuellen Gerüchte vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

