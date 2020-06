PS5: Erhält eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche – Special Editions der Sony-Konsole angedeutet

Zwar wurde das Design der PlayStation 5 in der vergangenen Woche enthüllt, jedoch ist die Benutzeroberfläche weiterhin ein Mysterium. Ein Sony-Mitarbeiter hat erste Fragen zum neuen Interface beantwortet.

Andere Farbvarianten gefällig? Special Editions sollen zu erwarten sein.

In der vergangenen Woche gewährte Sony Interactive Entertainment einen ersten Blick auf die nächste Generation der hauseigenen Konsolensparte und präsentierte einen neuen Look für die PlayStation-Marke. Die PlayStation 5 soll allerdings nicht nur äußerlich modernisiert werden. Auch die inneren Werte scheinen mehr Beachtung zu erhalten.

Pragmatisch und blitzschnell – Das Interface der PlayStation 5

Matt MacLaurin, seines Zeichens VP für das UX Design bei Sony, stellte unter anderem klar, dass die Benutzererfahrung auf der PlayStation 5 einige Verbesserungen erhalten hat. Auf seinem LinkedIn-Profil beantwortete MacLaurin einige brennende Fragen der Fans, wie die Nutzer von ResetEra entdeckt haben.

Demnach soll die Benutzeroberfläche der PlayStation 5 eine vollständige Überarbeitung des PS4-Interfaces sein, das vor allem in den letzten Jahren vermehrt für Probleme sorgte. Die neue Benutzeroberfläche soll auch einige sehr unterschiedliche und vor allem neue Konzepte bieten.

„Etwas pragmatischer, aber eine 100-prozentige Überarbeitung der Benutzeroberfläche der PS4“, unterstrich MacLaurin in seinen Aussagen. Konkrete Details sollen bald enthüllt werden, auch wenn der Sony-Mitarbeiter keinen Zeitraum für die Vorstellung des Interfaces eingrenzen wollte.

Nichtsdestotrotz betonte er, dass man den Fokus auf den praktischen Nutzen gelegt habe. In erster Linie soll die Benutzeroberfläche praktisch sein, wobei auch eine komplett neue visuelle Sprache zum Einsatz kommen wird. Während das PS4-Interface in der heutigen Zeit immer wieder hakt und sich dann und wann einmal aufhängt, soll die PS5 in diesem Bereich deutlich flüssiger und allem voran schneller laufen.

„Obwohl wir von der Funktion besessen sind, sind nur sehr wenige Pixel von der PS4-Generation übrig geblieben“, stellte MacLaurin klar. „Am wichtigsten ist, dass die Erfahrungsziele über die gesamte Benutzeroberfläche hinweg in Millisekunden bemessen werden.“

Erwartet Special Edition der Konsole

Die Fans hakten auch bei der Optik der PlayStation 5 noch einmal nach. Laut MacLaurin könnte man in Zukunft zahlreiche Sondereditionen der neuen Konsole erwarten, die mit ihrem schwarz-weißen Design deutlichen Abstand von den Vorgängern nimmt. Das Design der Konsole sei in einer nie zuvor gesehenen Art und Weise anpassbar. Seiner Aussage nach wird voraussichtlich auch eine PS5 in den Handel kommen, deren primäre Farbe schwarz sein wird. Dies sollte selbstverständlich nicht als Ankündigung missverstanden werden.

Die PlayStation 5 wurde zwar erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert, jedoch hat Sony Interactive Entertainment weder einen konkreten Termin noch einen Preis genannt. Die neue Konsolengeneration soll jedoch Ende dieses Jahres eingeleitet werden, wobei sich die Spieler unter anderem auf „Spider-Man: Miles Morales“, „Godfall“ und weitere Titel freuen können. Mit „Horizon 2: Forbidden West“ befindet sich auch ein Nachfolger zum überaus erfolgreichen Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ bei Guerrilla Games in Entwicklung. Einen Termin hat Aloys neuestes Abenteuer leider nicht erhalten.

