Star Wars Squadrons: Kampagne, Multiplayer und VR-Support – Details zu den Weltraumschlachten

"Star Wars Squadrons" schickt euch in ausgedehnte Weltraumschlachten.

Electronic Arts, Motive Studios und Lucasfilm sorgten heute für die Ankündigung von „Star Wars Squadrons“. Nachdem wir im Laufe des Nachmittags einen Blick auf den ersten Trailer werfen konnten, folgten einige weitere Details.

„Star Wars Squadrons“ versetzt euch in die Rolle eines Sternenjäger-Piloten, der in den Cockpits der Flotten der Neuen Republik und des Imperiums auf Gegnerjagd geht. Vor einem Gefecht plant ihr zusammen mit eurer Staffel im Besprechungsraum die Kämpfe, bevor ihr euch in die Weltraumschlachten begebt.

Zu den Features der Multiplayer-Schlachten zählen:

Strategische 5-gegen-5 Gefechte, in denen ihr versucht, das gegnerische Flaggschiff zu zerstören.

Multiplayer-Schlachten aus der Ego-Perspektive, während ihr mit eurer Staffel zusammenarbeitet.

Die Zusammenstellung der Staffel kann dem Spielstil angepasst werden.

Die Ziele werden auf bekannten als auch nie zuvor gesehenen Schauplätzen abgeschlossen, darunter der Gasgigant Yavin Prime und der Mond von Galitan.

Kosmetische Gegenstände

Wie bei ähnlichen Spielen dieser Art erwarten euch in „Star Wars Squadrons“ zahlreiche kosmetische Gegenstände und anpassbare Spielelemente, darunter Belohnungen und Boni, die im Spielverlauf verdient werden können.

„Während sich Spieler durch die Ränge hocharbeiten, erwerben sie Komponenten, mit denen sie die Leistung ihrer Sternenjäger in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde verbessern können. Zusätzlich können sie kosmetische Gegenstände verdienen, mit denen sich ihr Cockpit, das Äußere ihrer Schiffe und ihr Pilot anpassen lassen“, so die Macher zu diesem Thema.

Details zur Singleplayer-Story

In „Star Wars Squadrons“ erlebt ihr nicht nur Multiplayer-Gefechte. Auch eine Singleplayer-Story wird es geben. Darin wird die Schlacht von Endor zum Leben erweckt, in der die Rebellenallianz den Todesstern II erfolgreich zerstörte.

Im Verlauf der Handlung werdet ihr aus den wechselnden Perspektiven zweier anpassbarer Piloten kämpfen. Mit dabei sind die Perspektive der Vanguard-Staffel der Neuen Republik und die Perspektive der Titan-Staffel im Dienste des Galaktischen Imperiums.

„In dieser authentischen Geschichte gibt es eine vielfältige Besatzung originaler Charaktere und einige Auftritte bekannter Gesichter der Star Wars Galaxis“, heißt es ergänzend.

„Star Wars Squadrons“ wird am 2. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Auf dem Rechenknecht und der PS4 erwartet euch ein VR-Support. Zu den weiteren Features zählt der Crossplay-Support. Im Rahmen der EA Play Live am 19. Juni um 1:00 Uhr nachts folgt erstes Gameplay-Material aus „Star Wars: Squadrons“.

