Star Wars Squadrons: Trailer-Premiere mit ersten Videoszenen, Details und Termin

Um 17 Uhr wird der erste Trailer zu "Star Wars Squadrons" freigeschaltet. Falls ihr zu den ersten Spielern zählen möchtet, die einen Blick auf den Clip werfen können, dann behaltet den in dieser Meldung eingebetteten Youtube-Player im Auge.

Weitere Details werden wir voraussichtlich auf dem EA Play Live-Event erfahren.

Update: Der erste Trailer zu „Star Wars Squadrons“ wurde inzwischen freischaltet. Dem Clip lässt sich unter anderem der Termin entnehmen. Erscheinen wird der Titel demnach am 2. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Die PC- und PS4-Fassungen bieten einen VR-Support. Zu den Features zählen Multiplayer-Schlachten und eine Kampagne.

In der Beschreibung heißt es:

„Schnallt euch an, übernehmt die volle Kontrolle über Starfighter wie den X-Wing und den TIE-Fighter und spürt in der First-Person-Ansicht das Adrenalin der strategischen 5v5-Mehrspieler-Dogfights an der Seite eures Geschwaders.

Erfahrt in einer schicksalhaften Kampagne, die kurz vor dem Ende des Galaktischen Bürgerkriegs steht, was es bedeutet, Pilot in einer spannenden Einzelspielergeschichte von Star Wars zu sein. Die Neue Republik kämpft für die Freiheit. Das Imperium fordert Ordnung. Wir brauchen euch, damit ihr euch zu den Besten der Galaxis gesellt.“

Die Gameplay-Premiere soll im Zuge des EA Play-Events erfolgen.

Ursprüngliche Meldung: In der vergangenen Woche wurden zahlreiche Spiele angekündigt. Zudem kam es nach vorangegangenen Gerüchten zur Bestätigung von „Star Wars Squadrons“. Ein erster Teaser wurde gezeigt, mit dem die Macher auf die Enthüllung eines kompletten Trailers aufmerksam machten. Dieser soll heute enthüllt werden.

Trailer-Premiere von Star Wars Squadrons im Stream

Anschauen könnt ihr euch die Premiere am frühen Nachmittag. Startet dazu pünktlich um 17 Uhr den folgenden Youtube-Player:

Allzu viel ist von „Star Wars Squadrons“ bislang nicht bekannt. Quellen zufolge handelt es sich um ein Luft/Weltraum-Kampfspiel, in dem ihr vor der Aufgabe steht, Schiffe in Kopf-an-Kopf-Gefechten zu steuern. Den unbestätigten Informationen zufolge beinhaltet der Titel eine Singleplayer-Kampagne, jedoch soll der Fokus auf dem Mehrspieler-Modus liegen.

Letztendlich besteht den Quellen zufolge die Idee, die Spieler in Teamkämpfen mit ikonischen „Star Wars“-Schiffen gegeneinander antreten zu lassen. Jüngste Artworks zeigten unter anderem Tie-Fighter und einen X-Wing.

Zum Thema

Ob wir heute Nachmittag allzu viele Details zu „Star Wars Squadrons“ erfahren werden, ist ungewiss. Vermutlich wird der Titel erst im Zuge des EA Play Live-Events, das am 19. Juni 2020 um 1 Uhr nachts stattfindet, umfangreicher vorgestellt. Im Anschluss findet ihr die Informationen des Events bei uns im News-Stream. Gleiches gilt für mögliche Details, die heute das Licht der Welt erblicken könnten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Squadrons