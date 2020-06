Xbox Series X: Neue Hinweise auf Lockhart und erste Details zum Dashboard der Konsole?

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Microsoft neben der Xbox Series X ein schwächeres und günstigeres Modell der neuen Xbox ins Rennen schicken wird.

Dieses soll intern unter dem Codenamen Lockhart geführt werden. Nachdem das Lockhart-Modell vor wenigen Tagen im Quellcode von Windows Libraries auftauchte, erreichten uns zum Start in die neue Woche frische Hinweise auf ein weiteres Modell der Xbox Series X. So sickerte durch, dass sich Microsoft den Markenschutz an „Xbox Series“ sicherte.

Der entsprechende Markenschutzeintrag könnte darauf hindeuten, dass Microsoft in der Tat mehrere Modelle der Xbox der neuen Generation plant. Wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung des Lockhart-Modells zu rechnen ist, bestätigte Microsoft nicht. Auch zu den aktuellen Gerüchten um das Dashboard der Xbox Series X wollten sich die Redmonder bisher nicht äußern.

Wie Tom Warren von The Verge in Erfahrung gebracht haben möchte, soll sich Microsoft dazu entschlossen haben, das Dashboard der Xbox One zu übernehmen und dieses auf der Xbox Series X mit neuen Features und einer besseren Performance zu versehen.

„Ich finde es gut, dass das Xbox-Dashboard auf die Xbox One und die Xbox Series X abgestimmt ist. In den nächsten Monaten wird es Verbesserungen geben und eine neue Store-App ist auf dem Weg. Die Dinge auf dem Dashboard haben sich allmählich verbessert und werden dies auch weiterhin tun“, so Warren weiter.

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Ein konkreter Termin beziehungsweise der finale Preis der Next-Generation-Konsole könnten unbestätigten Berichten zufolge bereits in den nächsten Wochen enthüllt werden.

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved

— Tom Warren (@tomwarren) June 13, 2020