Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave ab heute – Wartungsarbeiten, Zeiten und Downloadgrößen

Ubisoft gab vor längerer Zeit bekannt, dass in „Rainbow Six Siege“ am heutigen 16. Juni 2020 die „Operation Steel Wave“ freigeschaltet wird. Zunächst müssen Wartungsarbeiten vorgenommen werden, die um 14 Uhr für Xbox One-Spieler an den Start gingen. Die restlichen Plattformen werden etappenweise in Angriff genommen.

Startzeiten der Wartung:

Laut Ubisoft nimmt die Wartung etwa eine Stunde in Anspruch. Im Anschluss seid ihr in der Lage, das „Operation Steel Wave“-Update herunterzuladen. Passend dazu wurden die Downloadgrößen kommuniziert. Sie liegen abhängig von der Plattform gerundet zwischen 5 und 9 GB. Nachfolgend seht ihr die Übersicht:

Downloadgrößen von Operation Steel Wave

Mit „Operation Steel Wave“ wird „Rainbow Six Siege“ um einige Inhalte erweitert. Dazu zählen die beiden Operator Ace und Melusi. Der neue Angreifer Ace stammt aus Norwegen, während die Verteidigerin Melusi ihren Ursprung in Südafrika hat. Einzelheiten zu den beiden Kämpfern halten wir hier für euch bereit.

Darüber hinaus erwartet euch im Rahmen der neuen Operation eine Überarbeitung der bekannten Map „House“. Diese umfasst einige Erweiterungen im Keller, Dachgeschoss und im Büroturm. Parallel zu den offensichtlichen Veränderungen auf der Karte entdeckt ihr kleinere Anpassungen, mit denen die Meta des Gameplays weiterentwickelt werden sollen.

Ein weiterer Teil des Updates sind einheitliche MMR, ein Amaru Buff, den Annäherungsalarm und ein Elite-Set für Echo. Mehr zu „Rainbow Six Siege“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

