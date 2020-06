Star Wars Episode 1 Racer: Neuer Termin nach Last-Minute-Verschiebung enthüllt

Update: Der nächste Termin steht. Sollte nicht erneut etwas dazwischenkommen, wird „Star Wars Episode 1 Racer“ am 23. Juni 2020 veröffentlicht. Der Preis liegt bei rund 15 Dollar.

ATTN Star Wars Episode l: Racer Fans!!!

We are slated to release on both Nintendo Switch and PS4 on June 23rd.

Thank you for your continued support, .gifs, and kind comments as we’ve worked on this release.

🏁We’ll see you on the racetracks.🏁 pic.twitter.com/9hRgvzqvpZ

— Aspyr (@AspyrMedia) June 16, 2020