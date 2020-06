The Last of Us Part 2: Naughty Dog stellt PS4-Theme vor und Details zur Barrierefreiheit

Kurz vor dem Launch von "The Last of Us Part 2" lässt Naughty Dog die Spieler einen Blick auf das PS4-Theme werfen, das ein Teil bestimmter Editions ist. Zudem wurden Angaben zu den Barrierefreiheitsfunktionen gemacht, die im neuen Titel rund um Ellie sehr ausgeprägt sind.

Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden.

Die Veröffentlichung von „The Last of Us Part 2“ nähert sich mit großen Schritten. Erscheinen wird der Titel am kommenden Freitag exklusiv für die PlayStation 4. Den bevorstehenden Launch nahm Naughty Dog zum Anlass, um mit einem Tweet auf ein PS4-Theme aufmerksam zu machen, das die Spieler unter bestimmten Voraussetzungen erhalten.

Das PS4-Theme wird in einem Video gezeigt, das auf Twitter freigeschaltet wurde. Ihr könnt es euch weiter unten anschauen. Kostenlos angeboten wird es nicht. Auch darauf verweist Naughty Dog im unten eingebundenen Tweet. In den Besitz kommen Käufer verschiedener Editions.

Naughty Dog im Wortlaut: „Holt ihr euch am Freitag die Digital Deluxe, Special, Collector’s oder Ellie Editions von The Last of Us Part 2? Hier ist ein kurzer Blick auf das im Lieferumfang enthaltene PS4 Dynamic Theme mit atemberaubenden Porträts der einzigen Alice X. Zhang!“

Picking up the #TheLastofUsPartII Digital Deluxe, Special, Collector’s, or Ellie Edition versions of the game on Friday? Here’s a quick peek at the PS4 Dynamic Theme that comes included, featuring stunning portraits by the one and only @alicexz! Details: https://t.co/O1rMdkrcnu pic.twitter.com/XpF6CxRJQy — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 15, 2020

Barrierefreiheitsfunktionen im Detail

„The Last of Us Part 2“ kommt am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 in den Handel und richtet sich auch an Spieler, die in der Regel nicht ohne weiteres in der Lage sind, ein Videospiel zu genießen. Laut Naughty Dog wurden 60 Einstellungen in das Spiel gepackt, die dabei behilflich sind, Spielern mit bestimmten Einschränkungen einen Zugang zu gewähren.

Dazu gehören Optionen für Feinmotorik und Hörvermögen sowie neue Funktionen, die Spielern mit geringer Sehkraft und blinden Spielern zugutekommen. „Wir ermutigen jeden, sich sein Spielerlebnis mithilfe dieser Funktionen perfekt auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden“, so das Unternehmen. In einem heute veröffentlichten Blogeintrag werden die Optionen im Detail vorgestellt.

Zum Thema

Auch unser Test zu „The Last of Us Part 2“ ging an den Start. Im Fazit kam Olaf zu dem Schluss: „The Last of Us Part 2 enttäuscht zu keiner Sekunde. Auch wenn der Grundtenor und auch die Erzählstruktur deutlich anders ist als beim Vorgänger. Der zweite Teil zeigt sich als beinhartes, erwachsenes und bisweilen markerschütternd brutales Endzeit-Drama.“ Den kompletten Test lest ihr hier.

