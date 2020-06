Apex Legends: Umsetzung für PS5 & Xbox Series X? Ankündigung auf dem EA Play 2020

"Apex Legends" entstand bei den "Titanfall"-Machern von Respawn Entertainment.

Auch der US-Publisher Electronic Arts setzt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus in diesem Jahr auf ein großes Online-Event, auf dem zahlreiche Ankündigungen vorgenommen werden.

Wie kurz vor dem Start des EA Play 2020-Events bekannt gegeben wurde, werden auch die Entwickler von Respawn Entertainment mit von der Partie sein und etwas Neues zum hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ ankündigen. Womit wir es hier im Detail zu tun haben, wurde aus Spannungsgründen zwar nicht verraten, entsprechende Spekulationen ließen aber erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten.

Zum einen wäre natürlich denkbar, dass Electronic Arts und Respawn Entertainment das EA Play 2020-Event nutzen, um die nächste Season und somit auch neue Inhalte zu „Apex Legends“ anzukündigen. Allerdings ist die fünfte Season des Battle-Royal-Shooters gerade einmal zur Hälfte vorbei, was uns zu einem weiteren Gerücht bringt.

So wird berichtet, dass auf dem EA Play 2020-Event möglicherweise die PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X-Umsetzungen von „Apex Legends“ offiziell angekündigt und präsentiert werden könnten. Womit wir es im Detail zu tun haben, erfahren wir auf dem EA Play 2020, das am 19. Juni 2020 um 1 Uhr unserer Zeit startet.

„Apex Legends“ ist in Form eines Free2Play-Titels für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erhältlich.

Be sure to tune in to EA Play Live this Thursday, June 18, at 4PM PT to unearth what’s next for Apex Legends. We’ll see you there. 😉😉

👀 : https://t.co/4UJFwuhsR4 pic.twitter.com/u2qV7taNOa

— Apex Legends (@PlayApex) June 16, 2020