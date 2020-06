Marvel’s Avengers: Neues Bild erinnert an kommendes Livestream-Event

Die Avengers bereiten sich auf neue Abenteuer vor.

Vor gut einem Jahr nutzten Square Enix, Marvel und Crystal Dynamics das Umfeld der E3, um den kommenden Actiontitel „Marvel’s Avengers“ anzukündigen. Da die Messe in diesem Jahr aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, haben sich die Verantwortlichen für einen Livestream entschieden, der am 24. Juni 2020 stattfinden soll.

Unter dem Motto „War Table“ wird man die Avengers zusammenrufen und neue Details zum Superhelden-Abenteuer enthüllen. Unter anderem sollen die Zuschauer einen neuen Trailer sowie Gameplay aus den Story-Missionen und den kooperativen Aufträgen erwarten können.

Um noch einmal auf den Livestream hinzudeuten, haben die Entwickler ein neues Bild veröffentlicht, das einen kleinen Blick auf die Avengers gewährt.

In dem Abenteuer werden die Spieler unter anderem in die Rollen von Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow und Ms. Marvel schlüpfen können. Allerdings hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass man in Zukunft auch weitere Helden ins Spiel bringen wird, die den Cast noch einmal deutlich erweitern sollen. Jeder Held hat eigene Fähigkeiten, um die entsprechenden Stärken auszuspielen und stets ein individuelles Spielerlebnis zu bieten.

Neben den Helden-Missionen, die man ausschließlich alleine spielen kann, werden auch Warzone-Missionen zur Verfügung stehen, die man mit bis zu vier Spielern angehen kann. Dabei wird jeder Held nur einmal genutzt werden können, sodass nicht plötzlich Doppelgänger der ikonischen Helden durch die Gegend springen. Zudem wird die Herausforderung der Anzahl an Spielern angepasst, sodass man stets einen fairen Schwierigkeitsgrad erleben sollte.

„Marvel’s Avengers“ sollte ursprünglich im Mai dieses Jahres in den Handel kommen, jedoch hatte man sich bereits im Januar für eine Verschiebung entschieden. Nun soll „Marvel’s Avengers“ ab dem 4. September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im Handel erhältlich sein.

Sobald die neuen Details enthüllt wurden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

We’re crossing the finish line on some awesome content for the Marvel’s Avengers WAR TABLE on June 24. Here’s a sneak peek from our story trailer, made in collaboration with our friends at PlayStation and captured on the PS4! #Reassemble https://t.co/vDhDYdwDt6

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) June 16, 2020