PS5 & Xbox Series X: EAs Upgrade-System wohl mit einem Haken für Disc-Käufer

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

Wie die Verantwortlichen von Electronic Arts bereits vor ein paar Wochen bestätigten, werden auch sie das Upgrade-Programm der neuen Konsolen-Generation unterstützen.

Mit diesem wird es möglich sein, die Current-Gen-Version von kommenden Spielen wie „Madden NFL 21“ kostenlos einem Upgrade auf die Next-Generation-Version für die Xbox Series X beziehungsweise die PlayStation 5 zu unterziehen. Einen kleinen Haken hat sie Sache allerdings. Wie Electronic Arts in einem aktuellen Statement einräumte, könnten Käufer der Digital-only-Konsolen möglicherweise leer ausgehen.

Möglicherweise kein Upgrade für Besitzer der Digital-only-Konsolen

So kündigte Sony Interactive Entertainment in der vergangenen Woche an, die PlayStation 5 auch in einer Version ohne optisches Laufwerk zu veröffentlichen. Microsoft wird ebenfalls mit einer Digital-only-Version der Xbox Series X in Verbindung gebracht, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden soll. Laut Electronic Arts gibt es nach dem aktuellen Stand der Dinge keine Möglichkeit, seine Retail-Version für die aktuellen Konsolen einem Upgrade auf eine digitale Version für die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X zu unterziehen.

Zum Thema: PS5: Zahlreiche weitere Titel warten auf ihre Enthüllung, so Jim Ryan

„EA befindet sich aktiv auf der Suche nach Lösungen, um diejenigen Spieler zu unterstützen, die ihre physische Kopie in eine digitale Lizenz umwandeln möchten. Gegenwärtig gibt es keinen Upgrade-Pfad von ‚Disc zu Digital‘ für die Partner, die eine Next-Gen-Konsole ohne Laufwerk anbieten. Allerdings werden wir weiterhin jeden Fortschritt, der in diesem Bereich erzielt wird, kommunizieren“, so ein Sprecher des Unternehmens.

Sollten sich diesbezüglich weitere Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Die PS5 und die Xbox Series X finden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel.

Quelle: Videogameschronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5