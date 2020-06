EA Play Live 2020: Livestream ab 1 Uhr – FIFA 21, Apex Legends und mehr

In der Nacht auf Freitag startet mit EA Play 2020 Live das nächste große Online-Event. Wer die Ankündigungen aus dem Hause Electronic Arts live mitverfolgen möchte, kommt beim offiziellen Livestream auf seine Kosten.

Im Rahmen von EA Play 2020 Live sollen neue Titel angekündigt werden.

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus sahen sich die führenden Publisher und Veranstalter in diesem Jahr dazu gezwungen, die gängigen Veranstaltungen abzusagen und auf entsprechende Online-Events zu setzen.

Darunter auch der US-Publisher Electronic Arts, der in diesem Jahr auf das EA Play Live 2020 genannte Event setzt, auf dem diverse neue Titel enthüllt werden sollen. Los geht es in der Nacht vom heutigen Donnerstag auf den morgigen Freitag. Wer das Event live mitverfolgen möchte, findet unterhalb dieser Zeilen einen offiziellen Livestream.

Mit diesen Ankündigungen können wir rechnen

Auch wenn Electronic Arts bisher kein konkretes Line-Up nannte, wurden in den vergangenen Tagen bereits verschiedene Titel angedeutet, die auf dem EA Play Live 2020-Event zu sehen sein werden. Darunter „Apex Legends“ für die Xbox Series X beziehungsweise die PS5 oder diverse Sport-Titel wie „NHL 2021“, „Madden NFL 2021“ und „FIFA 21“. Auch der Auftritt von „Star Wars: Squadrons“, das in dieser Woche für die Konsolen und den PC angekündigt wurde, sowie das neue Projekt der „A Way Out“-Macher von Hazelight wurden bereits bestätigt.

Als weitere wahrscheinliche Kandidaten gelten das nächste „Need for Speed“, das sich derzeit bei Criterion Games in Arbeit befindet, sowie frische Titel, die über das EA Originals-Label veröffentlicht werden. Mit einem neuen „Battlefield“ oder einer Präsentation des bereits Ende 2018 angekündigten neuen „Dragon Age“ hingegen sollten wir wohl nicht rechnen.

Das EA Play Live 2020-Event startet um 1 Uhr unserer Zeit.

Livestream zu EA Play 2020

