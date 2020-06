Spider-Man Miles Morales: Umfang, Story, PS5-Features – Neue Details von Insomniac

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" wurde auf dem jüngsten PS5-Event enthüllt.

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games sorgten in der vergangenen Woche für die Ankündigung von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Die Produktion des Titels erfolgt für die PS5. Und was euch auf der neuen Plattform erwartet, zeigt nochmals ein Recap-Video, das heute nachgereicht wurde. Im Video und auf dem PlayStation Blog erfolgen ergänzende Erklärungen zum neuen Projekt.

Demnach ist „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ ein eigenständiges Spiel, bei dem die Spieler den Aufstieg von Miles Morales miterleben können, während er die neuen Kräfte entdeckt, die ihn von seinem Mentor Peter Parker unterscheiden.

Der Titel spielt ein Jahr nach den Ereignissen von „Marvel’s Spider-Man“, kurz vor den Weihnachtsferien. Ein Krieg zwischen einem Energiekonzern und einer kriminellen High-Tech-Armee ist ausgebrochen und Miles‘ neues Zuhause in Harlem steht im Mittelpunkt der Schlacht.

Spielzeit eingegrenzt

Doch wie lange wird euch „Spider-Man: Miles Morales“ beschäftigen? Auch hierzu erfolgte eine Angabe: „Mit Miles werdet ihr einen ganzen Handlungsbogen erleben, der eher einem Spiel wie Uncharted: The Lost Legacy ähnelt, was den Gesamtumfang betrifft“, so der Creative Director Brian Horton. Auf Basis der Angaben auf Howlongtobeat wären es zwischen sieben und 16 Stunden, abhängig davon, wie ihr im Spiel voranschreitet und was ihr alles erkundet.



Im neuen „Spider-Man“ wird die Geschichte von Miles Morales erzählt.

Horton weiter: „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ist eine wichtige, von Herzen kommende, emotionale und wesentliche Erfahrung für die Erweiterung des Marvel’s Spider-Man-Universums. Und wir hoffen, dass dies auch für euch so sein wird“.

Infos zu den PS5 Features

Auch die wichtigsten PS5-Features wird „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ unterstützen. Auf dem PlayStation Blog ist von einem nahezu sofortigen Laden, Raytracing, 3D-Audio und den Features des DualSense-Controllers die Rede. Selbst die Charaktere wurden verbessert, wobei 4D-Scans zum Einsatz kamen.

Horton verweist in diesem Zusammenhang auf eine verbesserte Hautschattierung für realistischer aussehende Charaktere sowie Spline-basierte Haare, die sich „viel natürlicher bewegen“. Und viele Details der Stadt wurden aktualisiert, „um die Vorteile der neuen Konsole zu nutzen“.

Doch auch die Geschichte von Peter Parker ist noch nicht beendet. Laut Insomniac Games habe man noch „viel von Peters Geschichte zu erzählen“, doch „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ dreht sich, wie es der Name schon sagt, nur um Miles.

Das komplette Statement von Brian Horton lest ihr auf dem PlayStation Blog. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähne Recap-Video:

