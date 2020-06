It Takes Two: Neues Koop-Abenteuer der „A Way Out“-Schöpfer angekündigt

Electronic Arts und die "A Way Out"-Schöpfer von Hazelight haben ein neues kooperatives Abenteuer namens "It Takes Two" angekündigt. Die Veröffentlichung wird allerdings noch etwas auf sich warten lassen.

EA und Hazelight versprechen ein visionäres Koop-Abenteuer.

Nach dem immensen Erfolg des kooperativen Action-Adventures „A Way Out“ kündigte das schwedische Entwicklerstudio Hazelight rund um Game und Creative Director Josef Fares ein neues Spiel namens „It Takes Two“ an. Die Veröffentlichung ist für 2021 geplant, auch wenn noch keine konkreten Plattformen genannt wurden.

Ein Potpourri an Spielmechaniken

Allerdings sollen die Spieler mit „It Takes Two“ ein weiteres Mal ein kooperatives Abenteuer erleben können, wobei Josef Fares von einem Action-Adventure-Plattformer sprach, der einen auf eine wilde Achterbahnfahrt mitnehmen soll, die man in dieser Art und Weise noch nicht erlebt habe.

Hazelight erschafft laut offiziellen Aussagen ein visionäres Spiel, welches das Genre neu definieren soll, wobei die Spieler ein wildes und wundervolles Abenteuer geboten bekommen sollen. Eine emotionale Reise durch eine fantastische Welt soll einen an den Bildschirm fesseln.

Josef Fares sagte zu dem neuen Spiel: „It Takes Two ist eine verrückte und wunderbare Welt, die man so noch nicht gesehen hat. Wir können es kaum erwarten, dass endlich alle die Magie unseres Koop-Gameplays erleben, das so ziemlich allen Erwartungen an einen typischen Plattformer widerspricht.“

Zum Thema

Allerdings wurden noch nicht allzu viele Details zu „It Takes Two“ enthüllt. In einem ersten Video spricht Fares über die Vision hinter dem kooperativen Abenteuer und gewährt einen kurzen Einblick in die Geschichte. Demnach beginnt alles mit der kleinen Familie von Cody, May und ihrer Tochter Rose. Als die Eltern ihre Trennung beschließen, bastelt Rose zwei Puppen aus Holz und Lehm. Diese erwachen auf magische Weise zum Leben und erleben das wundersame Abenteuer aus „It Takes Two“.

Sobald Electronic Arts und Hazelight weitere Details zum Spiel enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Im Rahmen der EA Play Live hat der Publisher auch weitere Spiele wie „FIFA 21“, „Madden NFL 21“ und „Star Wars Squadrons“ vorgestellt. Zudem wurde ein erster Blick auf die Next-Gen-Technik hinter den EA-Spielen gewährt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu It Takes Two