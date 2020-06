Lost in Random: Das märchenhafte Action-Adventure erscheint 2021 – Neuer Trailer

Mit "Lost in Random" wird im nächsten Jahr ein märchenhaftes Action-Adventure von Zoink Games erscheinen. Ein Trailer gewährt bereits einen Blick auf die dystopische Welt und die Geschichte rund um Even und Dicey.

In "Lost in Random" liegt euer Schicksal in den Händen eines Würfels. Könnt ihr den Fluch des Königreiches Random aufheben?

Im Rahmen der EA Play Live haben Electronic Arts und Zoink Games („Fe“, „Stick it to The Man“, „Flipping Death“) neue Informationen zu dem Action-Adventure „Lost in Random“ bekanntgegeben. Demnach soll die Veröffentlichung im Jahr 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erfolgen. Ob auch Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X geplant sind, ist noch nicht bekannt.

Wenn der Würfel rollt, …

Mit „Lost in Random“ sollen die Spieler ein märchenhaftes Action-Adventure in einem Gothic-Look geboten bekommen. Dabei begleitet man das mutige junge Mädchen Even sowie ihren Würfel-Freund Dicey durch eine dystopische Welt in der die Unsicherheit und das Chaos herrschen. Eine gefährliche Reise liegt vor dem Duo, das den Fluch von Random brechen möchte. Um erfolgreich zu sein, müssen sie das Ungewisse zu schätzen wissen und mit allem zurechtkommen, was das Schicksal in ihren Weg legt.

In dem dunklen Königreich von Random wird die Zukunft eines jeden Bürgers durch den Wurf eines Würfels bestimmt. Deshalb stellt sich die Frage, ob man sich vom Schicksal bezwingen lässt oder sich dem Chaos hingibt, um es zu den eigenen Gunsten zu nutzen. Die Gewinnchancen werden schließlich durch den Wurf des Würfels bestimmt.

Zum Thema

Klaus Lyngeled, der Geschäftsführer und Game Director von Zoink Games, sagte zu „Lost in Random“: „Jeder kennt das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn chaotische Ereignisse das eigene Leben mal wieder auf den Kopf stellen. Mit Lost in Random möchten wir unsere Spieler in eine alternative Welt versetzen, in der sie aus dieser Zufälligkeit auch etwas Positives ziehen können.“

Ein neuer Trailer gewährt uns bereits einen weiteren Einblick in die Welt von „Lost in Random“. Somit kann man schon einmal eintauchen und schauen, ob das Chaos von einem Besitz ergreifen kann. Sobald weitere Informationen zu dem Action-Adventure enthüllt werden, lassen wir euch davon wissen. Hier ist der neue Trailer:



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Lost in Random