PS5 & Xbox Series X: Electronic Arts zeigt Next-Gen-Tech-Teaser mit Battlefield 6, Dragon Age und mehr

Electronic Arts hat mit einem Next-Gen-Tech-Teaser einen ersten Blick auf "Battlefield 6", "Dragon Age" und "Need for Speed" gewährt, die für die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen werden.

DICE möchte mit "Battlefield" erneut in technischer Hinsicht beeindrucken.

In der letzten Nacht veranstaltete Electronic Arts die EA Play Live, in deren Rahmen die neuesten hauseigenen Spiele des Jahres und der näheren Zukunft angekündigt und vorgestellt wurden. Neben „FIFA 21“, „Madden NFL 21“ und „Star Wars Squadrons“ gewährte man uns auch einen Ausblick auf die EA-Spiele, die für die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen werden.

EA-Blockbuster der nächsten Generation

Mit einem kleinen Next-Gen-Tech-Teaser zeigte man uns bereits, was man aus grafischer Hinsicht von kommenden Blockbustern wie „Battlefield 6“, dem nächsten „Dragon Age“ sowie einem „Need for Speed“ erwarten kann. Schließlich arbeiten DICE, BioWare sowie Criterion Games bereits an den neuesten Iterationen der erfolgreichen Marken.

Die besten Studios aus dem Hause Electronic Arts arbeiten an Spielen für die nächste Generation an Konsolen. Dabei sollen die Spieler auch neue Erfahrungen sowie Geschichten geboten bekommen, Während Criterion Games die Spieler innerhalb von wenigen Sekunden in Rennen eintauchen lassen möchte, wird BioWare einmal mehr Welten erschaffen, die einen zum Helden der eigenen Geschichte werden lassen. Das schwedische Studio DICE, das seit jeher als Experte in den Bereichen Audio und Grafik gilt, möchte mit „Battlefield 6“ epische Schlachten in einem nie zuvor dagewesenen Ausmaß auf die Bildschirme zaubern.

Auch Motive Montreal arbeitet an einem neuen Spiel, das laut offizieller Seite „besonders ambitioniert“ und „innovativ“ sein soll. Dabei sollen die Spieler selbst Möglichkeiten und Kreativität in die Hände gegeben bekommen. Diese Spielerfahrung sei ohne die Technologien der neuesten Generation unmöglich. Ins Detail wollte Electronic Arts noch nicht gehen.

Weiterhin gilt, dass „Battlefield 6“ erst im nächsten Jahr für die PlayStation 5, die Xbox Series X und den PC veröffentlicht werden soll. Zu „Need for Speed“ und „Dragon Age“ gibt es hingegen keine groben Erscheinungsfenster, auch wenn zumindest das Rennspiel 2021 auf den Markt kommen sollte, wenn man den Zwei-Jahres-Rhythmus der letzten Veröffentlichungen beibehalten möchte.

Sobald Electronic Arts weitere Details zu den Spielen der nächsten Generation enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch in Ruhe den ersten Teaser anschauen.



