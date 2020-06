PSN-Deal: Injustice Götter unter uns kostenlos downloaden

Günstiger wird es nicht mehr.

Falls ihr knapp bei Kasse seid und noch nicht so recht wisst, was ihr am Wochenende anstellen sollt, dann könnte der neuste Deal im PlayStation Store auf euer Interesse stoßen. Dort bekommt ihr aktuell ein Spiel geschenkt.

Bei diesem Gratis-Spiel handelt es sich um die Ultimate Edition von „Injustice: Götter unter uns“, die ihr – wie bei einem Gratis-Angebot üblich – für 0,00 Euro kaufen könnt. Schaut dafür in den PlayStation Store und sucht den entsprechenden Eintrag. Alternativ haben wir den Produkteintrag verlinkt:

Die Ultimate Edition von „Injustice: Götter unter uns“ umfasst neben der Grundausstattung sechs weitere spielbare Charaktere, über 30 neue Skins und 6S.T.A.R.-Labs-Missionen.

Im Spiel trefft ihr auf Kultfiguren aus den DC Comics, darunter Batman, Joker, Green Lantern, Flash, Superman und Wonder Woman. „Helden und Schurken treten in epischen Schlachten in enormen Ausmaßen gegeneinander an. Dies alles geschieht in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen“, so die einstige Beschreibung.

Weitere Deals im PlayStation Store

Sollte „Injustice: Götter unter uns“ nicht auf euer Interesse stoßen oder ihr besitzt den Titel bereits, dann könnten die weiteren Deals der Woche etwas für euch sein. Am vergangenen Mittwoch ging ein umfangreicher Sale mit zahlreichen Klassikern und Remaster Editions an den Start. Auch der neue Deal der Woche steht bereit.

Zum Thema

Und solltet ihr ein PlayStation Plus-Mitglied sein: Nach wie vor können die Juni-Spiele geladen werden, die Sony kürzlich freigeschaltet hat. Sie stehen wie gewohnt ohne Zusatzkosten zum Download bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Injustice: Götter unter uns