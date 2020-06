The Last of Us Part 2: Große Diskrepanz zwischen Presse und Fans

Heute erschien mit "The Last of Us Part 2" einer der letzten großen Exklusivtitel für die PS4. In der Presse erhält das düstere Action-Adventure ausnahmslos positive Bewertungen. Ein Teil der "Fans" sieht das offenbar etwas anders.

"The Last of us Part 2" kommt nicht bei allen Fans gut an.

„The Last of Us Part 2“ spaltet anscheinend die Community. Während der neueste Spielehit von Naughty Dog auf Metacritic in den Himmel gelobt wird, überwiegen bei der Userkritik deutlich die schlechten Bewertungen.

Genauer gesagt wurden mehr als doppelt so viele negative als positive Rezensionen abgegeben. Der Metascore liegt bei 95 von 100 möglichen Punkten, basierend auf aktuell 94 Kritiken. Der Userscore hingegen liegt bei gerade mal 3,4 – mit aktuell über 6000 negativen Bewertungen.

Ursache für die vielen negativen Bewertungen soll die Handlung sein, die dem Vorgänger angeblich nicht das Wasser reichen kann.

Die Geschichte sei weniger gut inszeniert und die Charaktere würden sich in die falsche Richtung entwickeln. Andere User kritisieren wiederum den hohen Grad an Gewalt im Spiel, der wohl höher ausfällt als im Vorgänger. Am Gameplay des Spiels haben die User nichts zu bemängeln.



„The Last of Us Part 2“ scheint einem Review-Bombing zum Opfer gefallen zu sein.

Solche Userbewertungen sollte man jedoch aus mehreren Gründen nicht zu ernst nehmen. Oft handelt es sich dabei nicht um sachliche Kritik, sondern um Rezensionen, die aufgrund von negativen Emotionen verfasst wurden. Manche Spieler sind aus speziellen Gründen enttäuscht und haben schlichtweg etwas Anderes vom Spiel erwartet.

Außerdem wird Neil Druckmann, dem Vizepräsident und Kreativdirektor von Naughty Dog, vorgeworfen, im Bezug auf die vielen Leaks im Vorfeld gelogen zu haben. Bei einigen davon behauptete er, dass sie nicht stimmen würden. Die aufgetauchten Leaks haben bei den Fans bereits im April für Unmut gesorgt.

Darüber hinaus handelt es sich bei „Last of Us Part 2“ generell um ein polarisierendes Videospiel.

Hier gibt es immer noch eine andere Seite, die den Hype eines bestimmten Spiels nicht nachvollziehen kann. Gerade dieser Teil fällt durch seine erhebliche Gewaltdarstellung auf, was nicht jedem Spieler zusagt.

Fans diskutieren auf Reddit

Vor allem auf Reddit herrscht im Moment große Aufregung. Dort ist die Community fleißig am diskutieren und gibt ihre persönliche Meinung preis.

Viele Fans bringen ihre Frustration zum Ausdruck und verbreiten negative Kommentare über den neuen Teil von „The Last Of Us“. Ein User kündigt sogar an, das Spiel umgehend zurückzubringen. Zwischen diesen Kommentaren findet man aber auch viel positives Feedback von einigen Fans.

In der Presse hingegen erhält das Spiel ausschließlich positive Bewertungen und wird jetzt schon als Meisterwerk betitelt.

Zum Thema

Solange ihr „The Last of Us Part 2“ selbst nicht gespielt habt, solltet ihr Seiten wie Reddit lieber meiden, da dort viele Spoiler und negative Kommentare im Umlauf sind, die euch den Spaß am Spiel nehmen könnten.

Wir empfehlen natürlich, das Spiel selbst einmal durchspielen und euch eure eigene Meinung zu bilden.

Könnt ihr die negativen Bewertungen einiger User nachvollziehen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us 2