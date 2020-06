The Last of Us Part 2: Spielszenen und positive Pressezitate im stimmigen Launch-Trailer

Ab sofort ist das Rache-Epos "The Last of Us: Part 2" exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Passend dazu steht der offizielle Accolades-Trailer bereit, der Spielszenen und positive Pressezitate gleichermaßen umfasst.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Nach den verschiedenen Verschiebungen ist Naughty Dogs neues Projekt „The Last of Us: Part 2“ ab sofort exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

Zur Einstimmung auf den heutigen Release veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog den offiziellen Accolades-Trailer zu „The Last of Us: Part 2“. Neben vereinzelten Spielszenen aus dem neuen Abenteuer von Ellie umfasst das Video ausgewählte Zitate der internationalen Fachpresse, die das Rache-Epos in den vergangenen Tagen mit Höchstwertungen überschüttete.

Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen des ersten Teils vergangen

Die Handlung von „The Last of Us: Part 2“ setzt fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und verfrachtet die Spieler in eine postapokalyptische Version der Vereinigten Staaten. Ellie und Joel haben sich in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier leben die beiden inmitten einer lebendigen Gemeinschaft von Überlebenden in Frieden und Harmonie – trotz der immerzu präsenten Bedrohung durch die Infizierten und andere verzweifelte Überlebende von Außen.

Die Entwickler von Naughty Dog führen aus: „Als jedoch ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben zerstört, macht sich Ellie auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie körperliche und psychisch zerstörerische Folgen bedeutet.“

