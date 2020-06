Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Mit ersten Details & Plattformen geleakt – Update

Wie sich einer Alterseinstufung aus Taiwan entnehmen lässt, arbeitet Toys for Bob aktuell an "Crash Bandicoot 4: It's About Time". Erscheinen wird der Titel unter anderem für die PS4 und die Xbox One.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint wohl für die PS4.

Update: Es scheint, dass die Enthüllung von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ am 22. Juni 2020 im Zuge des Summer Game Fest stattfinden wird. Darauf verweisen zumindest der Entwickler Toys for Bob und der bekannte Insider Daniel Ahmad:

It’s almost TIME. More info on our next game is coming June 22! — Toys For Bob (@ToysForBob) June 19, 2020

This was (is) going to be announced at the Summer Game Fest June 22nd showcase. https://t.co/noqhanwlaj — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 19, 2020

Meldung vom 19. Juni 2020: In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass hinter verschlossenen Türen an einem neuen „Crash Bandicoot“-Abenteuer gearbeitet wird.

Für die vermeintliche Bestätigung sorgte vor wenigen Stunden das Taiwan Digital Game Rating Committee, das einen neuen Ableger der Reihe mit einer Alterseinstufung versah. Das neue „Crash Bandicoot“-Projekt trägt demnach den Namen „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ und entsteht bei den Entwicklern von Toys for Bob, die zuletzt für die „Spyro Reignited Trilogy“ sowie die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ verantwortlich zeichneten.

Xbox One und PlayStation 4 werden versorgt

Wie sich der entsprechenden Alterseinstufung des Taiwan Digital Game Rating Committee entnehmen lässt, wird „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ unter anderem für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Auch wenn der PC und Nintendos Switch bisher nicht genannt wurden, können wir wohl davon ausgehen, dass diese beiden Plattformen ebenfalls mit einer Umsetzung bedacht werden.

Zum Thema: Crash Team Racing Nitro-Fueled: Neue Inhalte nach den Grand Prix-Saisons – Beenox-Paket veröffentlicht

Zum Spiel an sich heißt es in dem besagten Produkteintrag: „Crash entspannt sich und erforscht seine Insel zu seiner Zeit im Jahr 1998, als er in einer Höhle, Lani-Loli, auf eine versteckte geheimnisvolle Maske stößt. Die Maske ist eine der Quantum-Masken und kennt anscheinend Aku-Aku, Crash’s Maskenfreund! Als die Quantenmasken zurückkehren und ein Quantenspalt in der Nähe unserer Helden auftaucht, entschließen sie sich dazu, mutig in andere Zeiten und Dimensionen vorzudringen, um den Verantwortlichen aufzuhalten.“

Aufgrund des Leaks durch das Taiwan Digital Game Rating Committee dürfte eine offizielle Ankündigung von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

