EA Sports UFC 4: Termin für die offizielle Enthüllung bekannt

Welche Neuerungen können die Spieler im vierten Teil der Kampfsportsimulation erwarten?

Obwohl Electronic Arts erst gestern das EA Play Live-Event veranstaltete, um verschiedene Spiele wie „Skate 4“, „Star Wars: Squadrons“, „It Takes Two“ und auch die neusten Sportspiele „FIFA 21“ und „Madden NFL 21“ anzukündigen, kamen einige weitere Titel des Publishers unter die Räder. Einerseits müssen Eishockey-Fans weiterhin auf die Enthüllung von „NHL 21“ warten und andererseits kamen auch Martial Arts-Jünger zu kurz, die auf „EA Sports UFC 4“ hofften. Doch nun ist bekannt, wann die Kampfsportsimulation offiziell angekündigt wird.

Demnach wird die Enthüllung von „EA Sports UFC 4“ im Rahmen des UFC 251-Events stattfinden. Die Sportveranstaltung wird am 11. Juli 2020 in Abu Dhabi stattfinden und unter anderem Kamaru Usman gegen Gilbert Burns im Hauptkampf zu bieten haben. Sobald die entsprechende Ankündigung erfolgte, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Bis dahin kann man nur munter spekulieren, welche Neuerungen der neue Ableger zu bieten haben wird. Allzu viele Details sind bisher nicht ans Tageslicht gekommen. Zuletzt war nur eine Registrierung für den Beta-Test auf der PlayStation 4 und der Xbox One aufgetaucht. Wer also vorab der offiziellen Veröffentlichung von „EA Sports UFC 4“ eine Chance haben möchte, um ins Octagon zu steigen, sollte sich auf der offiziellen Seite anmelden.

✈️ Now boarding for #UFCFightIsland

Your OFFICIAL #UFC251 poster has just dropped.#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/Vnuk1Ec8Q0

— UFC (@ufc) June 19, 2020